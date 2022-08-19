Байден распорядился о выделении Украине $775 млн на военную помощь

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден официально распорядился выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $775 млн, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США, я настоящим делегирую госсекретарю [США Энтони Блинкену] полномочия распорядиться о сокращении средств Министерства обороны на сумму до $775 млн <…> в целях оказания помощи Украине», — сказано в заявлении.

Ранее в этот день о выделении очередного пакета военной помощи Украине объявил Пентагон. Пакет на сумму $775 млн будет включать в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц, 1 тыс. противотанковых ракет Javelin, 15 беспилотников ScanEagle для разведки, 40 бронемашин с усиленной противоминной защитой (MRAP), противорадиолокационные ракеты HARM, 1,5 тыс. противотанковых ракетных комплексов TOW, средства разминирования и военные автомобили Hummer.

«Мы также изучаем новые средства, которые позволят им (украинским военным. — РБК) успешно действовать в плане изменения поля боя не только на востоке, но и на юге», — заявили в Пентагоне, объявляя о новых поставках Украине (цитата по ТАСС). Но о каких вооружениях идет речь, не уточнялось. По данным CNN, за последние 12 месяцев это уже 19-й пакет помощи Украине от Пентагона.

Глава штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун-младший 21 июля заявил, что Украина может получить от западных стран современные истребители четвертого поколения. «Есть американские, есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafale. Так что есть целый ряд различных систем вооружения, которые могли бы отправиться на Украину», — сказал тогда генерал.

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Планируемые к передаче самолеты будут не российского производства, добавил Браун-младший. Он подчеркнул при этом, что не может пока уточнить, какие истребители получит Украина.

Москва неоднократно критиковала поставки вооружений на Украину западными странами. Президент Владимир Путин указывал, что таким образом Запад намерен «как можно дальше затянуть» конфликт. В Кремле при этом говорили, что поставленного Украине оружия недостаточно, чтобы помешать России достичь поставленных целей в ходе спецоперации.