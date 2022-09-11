Минобороны сообщило о захвате американского бронетранспортера М113

Российские военнослужащие уничтожили отряд пехоты бойцов ВСУ, а также захватили бронетранспортер М113 американского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Российскими десантниками были обнаружены группы пехоты ВСУ при безуспешной подготовке к наступательным действиям. Данные подразделения были уничтожены бронегруппой парашютно-десантного полка с помощью боевых машин десанта БМД-4М», — сказано в сообщении.

Также в министерстве заявили, что экипажи российских танков Т-90 подавили три единицы бронетехники ВСУ, в том числе бронетранспортер М113 американского производства, который «был эвакуирован» с передовой в качестве трофея.

Бронетранспортер М113 разработан в США в 1959 году, запущен в серийное производство в 1960 году и производился вплоть до 2007 года. Всего было выпущено более 80 тыс. машин данного класса.

Западные страны, включая США и ЕС, начали увеличивать поставки вооружения Украине на фоне российской военной операции. О поставках бронетранспортеров М113 стало известно в начале мая. Тогда Украине были переданы до 200 подобных бронемашин.

Российские власти не единожды критиковали передачу западными странами оружия Украине. В МИДе предупреждали, что конвои с иностранным вооружением станут целями для российской армии, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поставки оружия Украине странами Запада не помешают России достичь заявленных целей военной операции.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. В ответ Украина ввела военное положение и объявила мобилизацию. 10 сентября Минобороны России объявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейская группировка была переброшена в ДНР. В ведомстве пояснили, что это позволит выполнить изначально заявленные задачи спецоперации.