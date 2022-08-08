В новый пакет помощи Украине от США вошли ракеты для HIMARS и Javelin

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США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд, который станет самой крупной единовременной поставкой военной продукции, сообщает Reuters.

На Украину планируется поставить ракеты для систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, а также войдут артиллерийские боеприпасы, тысяча переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, медикаменты и взрывчатка.

Общий объем военной помощи США Украине после реализации этого пакета вырастет до $9,8 млрд с февраля 2022 года и до $11,8 млрд с 2014 года.

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