Джо Байден поручил выделить Киеву еще до $600 млн военной помощи

Байден поручил выделить Киеву еще до $600 млн военной помощи

Эти средства предназначены на оборонную продукцию и подготовку украинских военнослужащих, сообщил президент США. В прошлый раз Вашингтон предоставил Киеву пакет помощи на $675 млн

Президент США Джо Байден поручил оказать Украине дополнительную военную помощь в размере до $600 млн, сообщается на сайте Белого дома.

Эти средства предназначены на оборонную продукцию и услуги Минобороны, а также военную подготовку и обучение украинских военнослужащих.

В прошлый раз Соединенные Штаты объявляли о предоставлении очередного пакета помощи Киеву неделю назад. Тогда речь шла о сумме $675 млн. Как уточнял министр обороны Ллойд Остин, украинские военные получат дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, противорадиолокационные ракеты HARM, бронемашины Humvee, противотанковые орудия, легкое стрелковое оружие.

В ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, пообещал предоставить на военные нужды Украине и соседним с ней странам более $2 млрд. По данным Le Monde, речь идет о долгосрочном военном финансировании Украины и 18 ее соседей, включая членов НАТО и партнеров. Эти средства — дополнение к пакету помощи на $675 млн, писала газета.

Позднее Пентагон уточнил, что с конца февраля Вашингтон поставил украинской стороне 140 артиллерийских систем и 660 тыс. снарядов и ракет к ним; 41 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями (ПТРК); 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК); 15 вертолетов; 38 радаров; 10,2 тыс. автоматов и пистолетов; около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия; 18 патрульных катеров.

Вооружения перевозились в Европу самолетами (754 рейса), а также 28 кораблями, 67 поездами и 1,5 тыс. трейлерами. Большая часть оружия поступала на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 47 тыс. т вооружений.

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Россия неоднократно критиковала поставки на Украину западных вооружений. Глава российского МИДа Сергей Лавров в разговоре с Блинкеном в конце июля заявлял, что продолжение накачки украинских военных оружием «лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы».