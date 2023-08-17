Зеленский продлил военное положение на Украине до середины ноября

Зеленский подписал закон о продлении военного положения на Украине до 15 ноября

Продление военного положения исключает проведение парламентских выборов на Украине, которые были запланированы на конец октября

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 15 ноября, следует из данных на сайте Верховной рады. Украинский лидер внес документ в Раду еще в июле, срок действия военного положения истекал 18 августа.

29 октября на Украине должны были состояться парламентские выборы, однако ст. 19 украинской Конституции запрещает их проведение во время военного положения. О том, что выборы при военном положении невозможны, напоминал и сам украинский президент в мае.

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине была объявлена Зеленским 24 февраля, в день начала российской военной операции. Конституция Украины также запрещает во время военного положения проведение президентских выборов, выборов в органы местного самоуправления и референдумов. Президентские выборы на Украине запланированы на март 2024 года.

Президент России Владимир Путин называл целью военной операции защиту населения Донбасса, а также планы НАТО по расширению за счет Украины. «Все, что происходит, в конечном счете <...> идет на пользу России и ее будущему», — отмечал он.

В ходе военной операции ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в состав России после проведенных там референдумов. Москва заявляла о готовности к мирным переговорам с Киевом, но исключала обсуждение вопроса о новых регионах.

Украинские власти настаивают на мирном урегулировании путем «формулы мира» Владимира Зеленского. Она в том числе предусматривает вывод российских войск с Украины. Кремль этот вариант отверг в декабре 2022 года.