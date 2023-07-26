Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения до ноября

В случае продления на Украине военного положения и мобилизации не состоятся выборы в Раду в октябре, так как проведение голосований при военном положении запрещает Конституция страны. Также под угрозой окажутся выборы президента

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект указа о продлении в стране военного положения и мобилизации на 90 суток, документы размещены на сайте парламента. Таким образом, они будут действовать до 15 ноября (пока срок действия завершается 18 августа).

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине объявили после начала российской спецоперации. Это будет уже восьмое продление.

Как отмечает издание «Страна», 29 октября на Украине должны пройти парламентские выборы. Однако, как в мае заявил Зеленский, при действующем военном положении голосование невозможно, так как это запрещено Конституцией.

«Политика» пишет, что в случае одобрения Радой инициативы президента не только будут исключены выборы в парламент: под угрозой окажутся и выборы главы государства, которые запланированы на март следующего года — кандидаты не успеют провести предвыборную кампанию.

В четырех новых российских регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, где также введено военное положение, 10 сентября, в Единый день голосования, пройдут выборы — депутатов законодательных органов регионов и представительных органов муниципальных образований. Незадолго до этого был утвержден порядок проведения выборов и референдумов во время действия военного положения — решение об их назначении ЦИК должна принимать по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ России.