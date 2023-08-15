branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 17:57
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 23:00
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 22:37
Украинские военные сообщили Зеленскому о проблемах из-за дронов «Ланцет» Политика, 22:34
В Белгородской области умер один из пострадавших после обстрела Политика, 22:23
Гладков раскритиковал плитку в цветах флага Украины в Белгороде Политика, 22:14
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 22:07
Латвия объявила о срочной мобилизации пограничников на восточной границе Политика, 22:05
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Крымский мост перекрыли для движения автомобилей Политика, 22:02
Украинцы не стали пожимать руку россиянам на молодежном ЧМ по борьбе Спорт, 21:52
Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за задержек рейсов Red Wings Общество, 21:38
Microsoft Office заменит шрифт по умолчанию на новый в сентябре Технологии и медиа, 21:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:22
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 21:15
У Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте Спорт, 21:11
Политика ,  
0 

Латвия объявила о срочной мобилизации пограничников на восточной границе

Латвия объявила о срочной мобилизации пограничников на границе с Белоруссией
Латвийская погранслужба вызвала сотрудников из отпусков и запросила помощь в укреплении границы у армии. Ранее в этот день министр обороны Белоруссии назвал риск столкновения с НАТО «весьма очевидным»
Фото: Alexander Welscher / Global Look Press
Фото: Alexander Welscher / Global Look Press

Госпогранслужба Латвии объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией, сообщение о мобилизации опубликовано на сайте службы.

Пограничников отзывают из отпусков. «Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции», — говорится в сообщении.

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что уже отдала распоряжение вооруженным силам направить дополнительные силы к латвийско-белорусской границе на помощь погранслужбе, передает Delfi.

Причиной мобилизации Госпогранслужба страны называет растущую «гибридную угрозу» и увеличение числа попыток пересечения границы. За последние сутки было констатировано 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

После решения Минска принять на территории Белоруссии основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и часть его бойцов соседние европейские страны усилили контроль общих с Белоруссией границ. Власти Латвии в конце июня рассказали о внимательном наблюдении за происходящим, указав при этом, что размещение ЧВК в Белоруссии не несет прямой военной угрозы Европе, но создает риск проникновения вагнеровцев.

К началу августа Госпогранслужба Латвии перешла на работу в усиленном режиме и решила задействовать для охраны границы армию и полицию. Служащие будут вправе проникать в жилые и нежилые помещения «в целях выявления укрытий лиц, незаконно пересекших государственную границу, при наличии обоснованных подозрений, для захвата лиц, незаконно пересекающих государственную границу, или для предотвращения опасности для жизни лиц», объявило ведомство.

Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил днем 15 августа, что вероятность столкновения со странами НАТО становится «весьма очевидной». По его утверждению, западные страны проводят «интенсивные военные приготовления», на что тратятся большие средства, а «в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет».

Читайте на РБК Pro
Дойдет ли рубль до отметки 120 за доллар
К каким последствиям приведет приостановка положений СИДН с 38 странами
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Как правильно ссориться: 8 советов психолога

Напряженная ситуация сложилась и на польско-белорусской границе после переброски вагнеровцев. Впоследствии Варшава обвинила Минск в нарушении воздушного пространства, стягивании бойцов ЧВК «Вагнер» к границе и усилила погранвойска.

«Взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», — прокомментировал обвинения белорусский президент Александр Лукашенко.

В середине августа Варшава объявила о намерении выстроить заслон из американских танков и вертолетов для обороны Брестского коридора — участка земли шириной около 80 км на границе Польши и Белоруссии, между реками Нарев и Западный Буг.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Латвия Белоруссия
Материалы по теме
Финляндия ответила на слова Шойгу заявлением о «довольно пустой границе»
Политика
Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии реакцией на милитаризацию
Политика
МВД Эстонии пообещало не высылать россиян по примеру Литвы и Латвии
Политика