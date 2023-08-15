Латвия объявила о срочной мобилизации пограничников на восточной границе

Латвия объявила о срочной мобилизации пограничников на границе с Белоруссией

Латвийская погранслужба вызвала сотрудников из отпусков и запросила помощь в укреплении границы у армии. Ранее в этот день министр обороны Белоруссии назвал риск столкновения с НАТО «весьма очевидным»

Фото: Alexander Welscher / Global Look Press

Госпогранслужба Латвии объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией, сообщение о мобилизации опубликовано на сайте службы.

Пограничников отзывают из отпусков. «Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции», — говорится в сообщении.

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что уже отдала распоряжение вооруженным силам направить дополнительные силы к латвийско-белорусской границе на помощь погранслужбе, передает Delfi.

Причиной мобилизации Госпогранслужба страны называет растущую «гибридную угрозу» и увеличение числа попыток пересечения границы. За последние сутки было констатировано 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

После решения Минска принять на территории Белоруссии основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и часть его бойцов соседние европейские страны усилили контроль общих с Белоруссией границ. Власти Латвии в конце июня рассказали о внимательном наблюдении за происходящим, указав при этом, что размещение ЧВК в Белоруссии не несет прямой военной угрозы Европе, но создает риск проникновения вагнеровцев.

К началу августа Госпогранслужба Латвии перешла на работу в усиленном режиме и решила задействовать для охраны границы армию и полицию. Служащие будут вправе проникать в жилые и нежилые помещения «в целях выявления укрытий лиц, незаконно пересекших государственную границу, при наличии обоснованных подозрений, для захвата лиц, незаконно пересекающих государственную границу, или для предотвращения опасности для жизни лиц», объявило ведомство.

Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил днем 15 августа, что вероятность столкновения со странами НАТО становится «весьма очевидной». По его утверждению, западные страны проводят «интенсивные военные приготовления», на что тратятся большие средства, а «в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет».

Напряженная ситуация сложилась и на польско-белорусской границе после переброски вагнеровцев. Впоследствии Варшава обвинила Минск в нарушении воздушного пространства, стягивании бойцов ЧВК «Вагнер» к границе и усилила погранвойска.

«Взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», — прокомментировал обвинения белорусский президент Александр Лукашенко.

В середине августа Варшава объявила о намерении выстроить заслон из американских танков и вертолетов для обороны Брестского коридора — участка земли шириной около 80 км на границе Польши и Белоруссии, между реками Нарев и Западный Буг.