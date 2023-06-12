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Нидерланды допустили начало обучения украинских пилотов на F-16 летом

Министр обороны Нидерландов: обучение летчиков ВСУ на F-16 может начаться летом
Нидерландский министр обороны отметила, что истребители — мощная поддержка, западные страны постараются начать тренировки до начала осени. Reuters писал, что сначала обучение пройдут 24 опытных украинских пилота
Истребители F-16
Истребители F-16 (Фото: Björn Trotzki / Imago-images.de / Global Look Press)

Обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 может начаться уже этим летом, заявила в интервью Reuters министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

«Это лето — наша цель. И мы посмотрим, реалистично ли это», — сказала она.

Оллонгрен добавила, что цель состоит в том, чтобы программа обучения полностью заработала в течение шести месяцев. Тренировки могут пройти в Дании, процессу помогут США, Бельгия, Люксембург, Франция и Великобритания. Министр отметила, что окончательное решение по поставке истребителей F-16 Киеву еще не принято.

«Это очень мощная система вооружения. Это очень сильная поддержка. Но это не будет доступно в ближайшее время, и президент [Украины Владимир] Зеленский, конечно, знает об этом», — подчеркнула Оллонгрен.

Анонимные источники Reuters сообщали, что обучение начнется с двух групп по 12 украинских пилотов, уже имеющих опыт полетов на советских истребителях МиГ.

Как выяснила Politico, украинская армия может получить истребители уже к осени этого года. США более спокойно воспримут передачу Киеву авиации, если начатое наступление не принесет значимых успехов, считает дипломат одной из стран Европы. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что западные страны уже пообещали «мощное» количество истребителей, и пообещал, что страна доживет до их получения.

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Москва критикует поставки вооружений. Кремль видел признаки эскалации из-за поставок западных танков, рост напряженности там связывают с «продолжением дискуссии теперь уже по авиационному компоненту». Российские власти видят в поставках вооружений украинской армии признаки прямого участия западных государств в конфликте.
 

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Нидерланды авиация истребители F-16
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