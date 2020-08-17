Выборы в Белоруссии , 17 авг, 13:50
0
Лукашенко назвал свою жесткость условием существования Белоруссии
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна существует благодаря его жесткости. Об этом он сказал в ходе своего выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей, которые вышли на забастовку, передает БелТА.
«Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное», — заявил президент.
В то же время Лукашенко отметил, что он «не вечный».
«Если вы загубите первого президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать», — сказал он.
Материал дополняется.