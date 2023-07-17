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Медведев призвал к «негуманным методам» после взрыва на Крымском мосту

Медведев призвал к «языку силы» против террористов после взрыва на Крымском мосту
Ночью на Крымском мосту произошел взрыв, Москва обвинила Киев в теракте. Медведев предложил для борьбы с организаторами «взрывать их собственные дома и дома их родственников», так как санкции против террористов не работают
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Reuters)

Международные санкции, увещевания и запугивания не работают в случае с террористами, для борьбы с ними нужно применять только «только язык силы», «персональные и совсем негуманные методы», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними», — написал Медведев в телеграм-канале.

Ключевым он счел «уничтожение высшего руководства террористических формирований», где бы те ни прятались. Ровно год назад, 17 июля 2022-го, Медведев пригрозил одномоментным наступлением «судного дня» украинским политикам, которые озвучивают идеи возвращения Крыма. Он обещал, что «укрыться будет очень сложно».

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля, одна ветка автомобильной дороги из двух покосилась, но опоры моста остались стоять. Погибли два человека — супружеская пара Алексей и Наталья Кулик, они направлялись на отдых в Крым вместе с дочерью-подростком. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, ее доставили в реанимацию.

Москва считает произошедшее терактом, который осуществили спецслужбы Украины при помощи надводных дронов. СК завел уголовное дело по этой статьей, а МИД назвал власти Украины «террористическим режимом».

Украинская разведка отказалась комментировать произошедшее, напомнив только о словах главы ведомства Кирилла Буданова, который называл Крымский мост «излишней конструкцией». Спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что случившееся могло быть «провокацией» со стороны России.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Медведев Крымский мост теракт Украина
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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