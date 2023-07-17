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Захарова назвала власти Украины «террористическим режимом»

Захарова: Киев совершил атаку на Крымский мост при участии спецслужб США и Британии
Киев, атаковавший Крымский мост, является «террористической огосударствленной структурой», которая принимает решения под руководством спецслужб и политиков США и Великобритании, заявила Захарова
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Крымский мост атаковал «киевский режим», который «имеет все признаки международной организованной преступной группировки». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

«Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков», — написала она. Захарова обвинила США и Великобританию в руководстве «террористической огосударствленной структурой».

В ночь на 17 июля власти Крыма сообщили о ЧП в районе 145-й опоры Крымского моста, движение по нему приостановили. Жителей полуострова и туристов попросили выбрать альтернативный маршрут. В Минтрансе сообщили о повреждениях дорожного полотна.

В результате погибли мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле. Их дочь пострадала, ее доставили в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК).

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«РБК Украина» со ссылкой на источники в СБУ сообщил, что мост атаковали морские дроны. По данным издания, это стало совместной операцией СБУ и ВМС Украины. ГУР Украины отказалось комментировать произошедшее, но напомнило о словах главы ведомства Кирилла Буданова, что Крымский мост является «излишней конструкцией».

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Виктория Громова Виктория Громова
Крымский мост Украина МИД Россия США Великобритания спецслужбы
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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