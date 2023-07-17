Появилось видео с Крымским мостом после ЧП

Автомобильная ветка Крымского моста покосилась, но опоры остались стоять, следует из опубликованных кадров. Украинские СМИ называют организатором атаки СБУ, задействовавшие морские дроны, но Киев свою причастность не признает

Пассажиры поезда, следующего по Крымскому мосту, сняли на видео последствия «чрезвычайного происшествия». Видеозапись опубликовал телеканал «Крым 24». Одна ветка автомобильной дороги из двух покосилась, однако опоры моста остались стоять, следует из кадров.

Минувшей ночью крымские власти сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-ой опоры Крымского моста, движение по нему приостановили. Жителей полуострова и туристов попросили выбрать альтернативный сухопутный маршрут. Конструкции пролетов «находятся на своих опорах», но есть повреждения дорожного полотна на пролетах моста, сообщили в Минтрансе.

При ЧП пострадала девочка, она получила закрытую черепно-мозговую травму, ее доставили в реанимацию. Она ехала на легковом автомобиле с родителями, они погибли.

«РБК Украина» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины пишет, что мост атаковали морские дроны, и называет это совместной операцией СБУ и ВМС Украины.

ГУР Украины отказалось комментировать произошедшее, напомнив лишь о словах главы ведомства Кирилла Буданова, который назвал Крымский мост «излишней конструкцией». Спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что случившееся могло быть «провокацией» со стороны России.