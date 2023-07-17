Как выглядит часть Крымского моста, где произошел взрыв

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Пролет автомобильной части Крымского моста, который был поврежден во время теракта, перекосило после взрыва. Это видно на видео, которое опубликовал Следственный комитет. После взрыва пролет лежит под наклоном — между уцелевшей и поврежденной полосами моста образовался клиновидный проем размахом в широкой части более 3 м.

Взрыв произошел в 3:05, сообщил Национальный антитеррористический комитет. Его, по данным ведомства, организовали украинские спецслужбы — взорвались два надводных беспилотника. Во время взрыва погибли два человека, один — ребенок — пострадал.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205).