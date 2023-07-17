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Власти и родственники рассказали о погибших при ЧП на Крымском мосту

При ЧП на Крымском мосту погибли Алексей и Наталья Кулик
Погибшая супружеская пара планировала отдохнуть в Крыму вместе с родственниками, они немного отстали от них, когда произошел взрыв. Женщине было 36 лет, мужчине — 40. Отец девочки, пострадавшей при теракте, работал водителем
Пост ГИБДД на въезде к Крымскому мосту
Пост ГИБДД на въезде к Крымскому мосту (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

При теракте на Крымском мосту погибли Алексей и Наталья Кулик. Женщина работала в Управлении образования Новооскольского городского округа Белгородской области, сообщили RT в ведомстве.

Мужчина работал водителем на КамАЗе, а их несовершеннолетняя дочь, которая получила закрытую черепно-мозговую травму, училась в городской школе, рассказала соседка семьи Валентина Чернова.

Мужчине было 40 лет, женщине — 36, пишет телеграм-канал «112». По его данным, Наталья Кулик работала в муниципальном учреждении «Центр сопровождения образования».

Родственник семьи рассказал URA.ru, что в момент ЧП прозвучали два взрыва. «Около трех часов ночи семья Кулик услышала первый хлопок, после которого на всем мосту погас свет. После второго хлопка они перестали выходить на связь», — рассказал он. По его словам, Алексей и Наталья Кулик ехали на отдых на двух машинах вместе с семьей сестры Натальи. Они планировали отдохнуть в Крыму и решили ехать ночью, чтобы избежать пробок.

Как уточняет МК, они ехали с семьей Шестаковых, но семья Кулик задержалась на досмотре. После первого звука взрыва, пишет издание, автомобиль Шестаковых проехал вперед и остановился на обочине.

Крымский мост подвергся атаке ночью 17 июля, его атаковали два украинских надводных беспилотника, сообщили в Москве. Национальный антитеррористический комитет назвал произошедшее терактом, СК завел дело по соответствующей статье УК.

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Одна из двух автомобильных веток Крымского моста покосилась, но опоры остались стоять, следует из видеозаписи, опубликованной телеканалом «Крым 24», ее сняли пассажиры поезда, следующего мимо места инцидента.

По данным «РБК Украина», атака была совместной операцией СБУ и ВМС Украины. Украинская разведка отказалась комментировать произошедшее, напомнив только о словах главы ведомства Кирилла Буданова. Он ранее называл Крымский мост лишней конструкцией. Спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк говорила, что случившееся могло быть «провокацией» со стороны России.

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