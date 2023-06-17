Путин показал африканским лидерам согласованный в Турции договор с Киевом
Киев «выкинул его на свалку истории», заявил президент России
Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств
Владимир Путин на переговорах с африканской делегацией в Санкт-Петербурге показал приехавшим лидерам проект договора, который был парафирован весной 2022 года, вскоре после начала военных действий.
После отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей Украина от него отказалась и «выкинула на свалку истории», заявил президент России.
Путин сказал, что Россия от переговоров не отказывалась, от них отказалась Украина.
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