Путин показал африканским лидерам согласованный в Турции договор с Киевом

Киев «выкинул его на свалку истории», заявил президент России

Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Владимир Путин на переговорах с африканской делегацией в Санкт-Петербурге показал приехавшим лидерам проект договора, который был парафирован весной 2022 года, вскоре после начала военных действий.

После отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей Украина от него отказалась и «выкинула на свалку истории», заявил президент России.

Путин сказал, что Россия от переговоров не отказывалась, от них отказалась Украина.

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