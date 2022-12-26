Песков заявил, что Россия не следует чужим условиям в вопросе переговоров

Песков: Россия опирается на свои условия и на здравый смысл в вопросе переговоров

Россия ориентируется только на свои цели и здравый смысл и не будет следовать чужим условиям, заявил Песков. Власти России и до этого называли нереалистичными условия для переговоров, предложенные Киевом

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия не следует чужим условиям, в том числе в вопросе проведения переговоров по ситуации на Украине, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл», — сказал он.

Вечером 26 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью агентству AP, что Киев рассчитывает организовать мирный саммит, посвященный урегулированию в стране, в феврале следующего года при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша. По мнению Кулебы, ООН стала бы лучшей площадкой для проведения такой встречи, так как «речь идет о том, чтобы привлечь к инициативе всех». При этом министр убежден, что, несмотря на заявления российских властей, Москва к переговорам не готова.

Кулеба напомнил о «формуле мира», которую президент Украины Владимир Зеленский представил в ноябре, выступая по видеосвязи на саммите G20. Она включает в том числе энергетическую и продовольственную безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксацию окончания конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров посчитал условия Украины для начала переговоров нереалистичными. Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев считает, что разговора о гарантиях безопасности не может быть, пока продолжаются поставки оружия Украине, в стране остаются западные инструкторы и военные, а определенные Россией «реалии на земле» не признаны.

Российские власти при этом заявляют, что Москва никогда не отказывалась от диалога, тогда как Киев сам себе запретил переговоры. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать? Подождем — может быть, созреют какие-то необходимые условия; наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — говорил в октябре президент Владимир Путин. Два месяца спустя он сказал, что Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине.