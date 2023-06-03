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Кремль заявил об открытости Путина к вариантам помимо спецоперации

Песков: Путин открыт к обсуждению вариантов достижения целей России помимо спецоперации
Достижение целей России иным способом, чем спецоперация, является более предпочтительным при такой возможности, заявил Песков. По его словам, Путин открыт для обсуждения таких вариантов, однако сейчас другого выхода не остается
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский президент Владимир Путин открыт к обсуждению способов достижения целей России помимо специальной военной операции на Украине — если такой вариант возможен, он будет предпочтителен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста.

«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, с тем чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция. Если это будет возможно, это будет предпочтительно», — сказал он.

При этом, по словам Пескова, «страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют». Представитель Кремля пояснил, что конфликт стал более широким, Запад ведет «комбинированную войну» против России, а Украина стала «инструментом», ведение переговоров с которым «бесперспективно».

Путин, объявляя о вводе войск в соседнюю страну 24 февраля 2022 года, назвал целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». Летом того же года он заявил, что конечная цель — это «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». В сентябре он назвал намерением Москвы ликвидацию «антироссийского анклава», который, по его словам, создается на Украине.

Одной из целей военной операции на Украине Песков называл предотвращение ее вступления в НАТО. Путин также говорил, что одной из целей Москвы является нейтральный статус Украины — чтобы «с ее территории никогда не исходила угроза».

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года, сразу после референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В апреле генсек блока Йенс Столтенберг заявил о договоренности среди стран-участниц о том, что Украина станет членом НАТО. В то же время в альянсе говорили, что этого не произойдет, пока на Украине идут боевые действия.

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Песков не раз заявлял, что Россия добьется своих целей. «Россия будет продолжать [специальную военную] операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач», — сказал он в конце мая.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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