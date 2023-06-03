Кремль заявил об открытости Путина к вариантам помимо спецоперации
Российский президент Владимир Путин открыт к обсуждению способов достижения целей России помимо специальной военной операции на Украине — если такой вариант возможен, он будет предпочтителен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста.
«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, с тем чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция. Если это будет возможно, это будет предпочтительно», — сказал он.
При этом, по словам Пескова, «страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют». Представитель Кремля пояснил, что конфликт стал более широким, Запад ведет «комбинированную войну» против России, а Украина стала «инструментом», ведение переговоров с которым «бесперспективно».
Путин, объявляя о вводе войск в соседнюю страну 24 февраля 2022 года, назвал целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». Летом того же года он заявил, что конечная цель — это «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». В сентябре он назвал намерением Москвы ликвидацию «антироссийского анклава», который, по его словам, создается на Украине.
Одной из целей военной операции на Украине Песков называл предотвращение ее вступления в НАТО. Путин также говорил, что одной из целей Москвы является нейтральный статус Украины — чтобы «с ее территории никогда не исходила угроза».
Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года, сразу после референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В апреле генсек блока Йенс Столтенберг заявил о договоренности среди стран-участниц о том, что Украина станет членом НАТО. В то же время в альянсе говорили, что этого не произойдет, пока на Украине идут боевые действия.
Песков не раз заявлял, что Россия добьется своих целей. «Россия будет продолжать [специальную военную] операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач», — сказал он в конце мая.