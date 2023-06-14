Лукашенко сообщил о переговорах Москвы и Киева об аренде Крыма

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Делегации России и Украины во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года обсуждали условия аренды Крыма, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА. По его словам, он лично видел проект мирного договора между странами, однако Киев от этой идеи в итоге отказался.

«Путин мне передает документ, который был парафирован (предварительно подписан — РБК.) делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались», — сказал Лукашенко.

О том, что на переговорах в Стамбуле украинская делегация парафировала соглашения между Россией и Украиной, говорил накануне президент России Владимир Путин. «В ходе переговоров в Стамбуле мы же парафировали этот документ, долго, долго спорили, бодались там и так далее, но документ-то такой толстый, и он парафирован: с нашей стороны [Владимиром] Мединским, с их стороны — их руководителем переговорной группы, по-моему, это господин [Давид] Арахамия», — сказал президент. Однако затем украинские власти «просто выбросили» этот документ, подчеркивал президент России.

Переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной начались вскоре после начала спецоперации в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, и несколько — в режиме видеосвязи.

Однако самого большого прогресса делегации достигли во время встречи с участием глав МИД России, Украины и Турции в Стамбуле 29 марта.По итогам встречи глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский говорил, что Россия сделала «два огромных шага к миру» и решилась на них после письменных предложений Киева, которые стали его «первым сформулированным стремлением к компромиссу». Предложения, сказал Мединский, касались в том числе нейтрального статуса Украины.

Киев предлагал Москве решить вопрос принадлежности Крыма на двусторонних переговорах в течение 15 лет, а вопрос Донбасса — согласовать на встрече глав государств. При этом Украина собиралась отказаться от оспаривания принадлежности этих регионов военным путем, Киев также заявил о готовности пойти на то, чтобы гарантии безопасности не распространялись на Крым и Донбасс.

Договор о гарантиях безопасности Украина предложила сделать многосторонним и создающим основу для новой системы безопасности в Европе. Гарантами работы такой системы Киев предложил сделать страны — постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россию, Турцию, Германию, Италию, Израиль, Польшу и Канаду. Также Украина хотела бы, чтобы Россия не возражала против вступления страны в ЕС.



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