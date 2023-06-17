Сейм Польши поддержал резолюцию о членстве Украины в НАТО

Депутаты нижней палаты польского парламента поддержали резолюцию о вступлении Украины в НАТО. Сенат Польши (верхняя палата) одобрил документ в середине мая. В Киеве говорили, что к июню заявку на членство поддержали 20 членов НАТО

Депутаты польского сейма (нижняя палата парламента Польши) одобрили резолюцию о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу. Ее поддержали 443 депутата, 2 выступили против и 7 политиков воздержались от голосования, передает Polskie Radio.

В резолюции отмечается, что решение о принятии Украины в НАТО остается за Киевом и государствами — членами блока. В то же время депутаты польского сейма считают, что в случае Украины можно использовать процедуру приглашения, как было с Финляндией и Швецией. В связи с этим Варшава считает, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе будет иметь «решающее значение».

Стокгольм и Хельсинки на прошлогоднем саммите НАТО в Мадриде в июне получили приглашение присоединиться к альянсу после подачи заявок в мае. В апреле этого года Финляндия вступила в НАТО, присоединение Швеции пока не одобрили Турция и Венгрия.

В резолюции подчеркивается, что Украина сегодня отстаивает не только свою государственность, но и общие ценности, такие как демократия и порядок, основанные на международном праве.

«Учитывая жертвенность украинского народа и его суверенное право выбирать свой собственный путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины. Его войска становятся все более оперативно совместимыми с силами НАТО и приобретают опыт на поле боя. Поэтому с военной точки зрения вступление Украины в НАТО также будет выгодно для альянса», — сказано в документе.

Сенат Польши (верхняя палата парламента) одобрил резолюцию в мае.

Украина подала заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. К середине июня ее поддержали 20 стран — членов альянса (всего в НАТО входит 31 страна), говорил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. Однако члены альянса не раз говорили, что Украина не присоединится к блоку, пока в стране идут боевые действия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Киев — член евроатлантической семьи и его место в блоке. Он пообещал, что на саммите в Вильнюсе 11–12 июля Украина получит «четкий» сигнал по поводу вступления в НАТО. В то же время генсек исключил приглашение Киева в альянс на мероприятии.

16 июня Столтенберг рассказал, что в блоке работают над созданием нового совета НАТО — Украина, где последняя будет консультироваться и обсуждать проблемы безопасности со странами — членами блока на равноправной основе. Он выразил надежду, что первое заседание этого совета состоится уже на июльском саммите.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев ждет от июльского саммита НАТО чего-то большего, чем заявление об «открытых дверях». Он признавал при этом, что страна не может стать членом альянса, пока продолжаются боевые действия.

Москва выступает против вступления Украины в НАТО выступает Россия. Президент Владимир Путин, который счел присоединение Киева к альянсу «предрешенным», назвал это одной из причин начала военной операции. Участие в блоке привело бы к риску внезапного удара по России, считает он.