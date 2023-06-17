НАТО открыл центр по защите подводных трубопроводов

Центр будет заниматься защитой подводных трубопроводов и кабелей из-за потенциальной угрозы со стороны России. В сентябре прошлого года были взорваны балтийские газопроводы «Северный поток», кто стоял за атакой, не установлено

Североатлантический альянс открыл новый центр по защите подводных трубопроводов и другой инфраструктуры, сообщает The New York Times (NYT).

Он расположен в Нортвуде на северо-западе Лондона. Помимо трубопроводов, центр будет работать над защитой подводных кабелей — как считают в НАТО, для них существует угроза со стороны России.

«Российские корабли активно наносили на карту нашу критически важную подводную инфраструктуру. Усиливаются опасения, что Россия может нанести удар по подводным кабелям и другой критически важной инфраструктуре в попытке нарушить жизнь Запада», — сказал генерал Ганс-Вернер Вирманн, занимающийся этой проблемой в альянсе.

В сентябре прошлого года в Балтийском море произошли взрывы на нитках двух газопроводов «Северный поток», в итоге они оказались выведены из строя. В НАТО, комментируя произошедшее, заявили о диверсии и пообещали, что подобные атаки на инфраструктуру союзников встретят «решительный ответ».

Российская сторона назвала случившееся терактом на государственном уровне и обвинила подрыве Украину и Великобританию. Лондон отверг свою причастность к атаке.

Позднее появилась версия об украинском следе в произошедшем. О возможном участии в подрыве в марте писали наиболее влиятельные западные издания, среди них The New York Times, Die Zeit и Washington Post. Они сообщили, что взрывы могла совершить «проукраинская группировка» на арендованном судне, прибегнув к помощи опытных водолазов. Киев отвергал причастность к атаке, а Москва отмечала, что подобный теракт могли устроить только «специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».

Позднее нидерландские NOS и Nieuwsuur и немецкие Die Zeit и ARD опубликовали расследование, согласно которому украинская сторона планировала подрыв газопроводов, а США предостерегали ее от таких действий. В итоге в июне прошлого года Киев отказался от своих планов, говорилось в публикации.