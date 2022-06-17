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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал залог решения задач спецоперации на Украине

По мнению президента России, задачи спецоперации будут решены благодаря качествам российских военных и позиции поддержавших военную операцию на Украине граждан
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Залогом выполнения задач военной спецоперации на Украине являются мужество военнослужащих, консолидация общества и укрепление суверенитета России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме ПМЭФ-2022 в Санкт-Петербурге.

Трансляцию вел РБК.

«Все задачи специальной военной операции будут решены. И залогом тому — мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка дает силу и уверенность армии и флоту России, глубокое понимание правоты нашего дела и укрепление сильной и суверенной державы — России», — сказал Путин.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

По его словам, Россия на Украине защищает людей и отстаивает право на самостоятельное развитие. «Сегодня наши солдаты, офицеры и ополченцы Донбасса сражаются, чтобы защитить своих людей. Отстаивают право России на свободное и безопасное развитие как большой многонациональной страны, которая сама принимает решения, сама определяет свое будущее <...> и отвергает попытки навязать извне псевдоценности, расчеловечивание и нравственную деградацию», — добавил глава государства.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Объявляя о ее начале, Путин называл целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей. Минобороны при этом заявляло, что не наносит ударов по гражданским целям.

О выполнении первого этапа спецоперации российское Минобороны сообщило 25 марта. Тогда начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил о том, что боевой потенциал Вооруженных сил Украины «значительно снижен», что позволяет «сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса». По словам Рудского, Военно-морские силы Украины «перестали существовать», а воздушные силы и система противовоздушной обороны «практически полностью уничтожены».

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2 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу рассказал ему о новых задачах спецоперации, «которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики». «Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — заявил Кадыров.

В Москве заявляли, что сроки операции не являются приоритетом при ее проведении. По словам главы МИДа Сергея Лаврова, продолжительность спецоперации объясняется приказом российским силам категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре. Министр заявил, что удары наносятся только по военным объектам, скоплению техники и живой силе.

Шойгу также заявлял, что наступление на Украине замедляется сознательно. По его словам, это делается из-за объявления режимов тишины и открытия гумкоридоров, чтобы дать возможность эвакуироваться мирным жителям.

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Фото:Ефрем Лукацкий / AP

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отмечал, что Москва при выполнении задач военной операции «не гонится за сроками». Он выразил уверенность, что поставленные Путиным задачи будут выполнены. «Нацизм нужно либо искоренить на 100%. Либо он поднимет голову уже через несколько лет», — заключил Патрушев.

В свою очередь глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил 16 июня, что надеется на завершение операции до конца года. О таких же сроках ранее говорил депутат Госдумы Адам Делимханов.

В Кремле не раз говорили, что Россия намерена добиться выполнения всех задач спецоперации. Под контролем российских сил сейчас находятся Мариуполь, вся Херсонская область, Бердянск, Мелитополь и ряд других населенных пунктов Запорожской области.

На Украине назвали российскую спецоперацию нападением, ввели военное положение и разорвали с Москвой дипотношения.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Владимир Путин спецоперация задачи условия Украина российская армия ПМЭФ

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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