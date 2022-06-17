Медведев заявил, что ЕС готовит украинцев умирать за «перспективу Европы»

Медведев: ЕС готовит украинцев, чтобы они были готовы умереть за «европейскую перспективу»

Замглавы Совбеза России предупредил, что «добрые дядьки и тетки из ЕС» готовят украинцев к смерти за «европейскую перспективу». Ранее глава Еврокомиссии заявила, что граждане Украины готовы умереть за «европейскую мечту»

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Евросоюз готовит граждан Украины к тому, чтобы они были готовы умереть за «европейскую перспективу», написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, сказала глава Еврокомиссии и по совместительству специалист по деторождению. Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тетки из ЕС», — предупредил он.

Ранее в официальном канале Еврокомиссии в Twitter появилось сообщение, что украинцы «готовы умереть за европейскую перспективу». А председатель ЕК заверила, что Европа хочет, чтобы Украина вместе с ней жила европейской мечтой.

Зеленский поблагодарил ЕК за рекомендацию Украине статуса кандидата в ЕС Экономика

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, так как Киев «продемонстрировал приверженность европейским ценностям». Однако еврочиновники отметили, что власти страны должны провести ряд важных реформ.

Аналогичное решение ЕК вынесла в отношении Молдавии. Грузии члены комиссии отказали из-за необходимости для нее «объединиться в политическом плане и проложить четкий путь к структурным реформам».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и фон дер Ляйен «за историческое решение» предоставить стране статус кандидата. Он также выразил уверенность, что Еврокомиссия вынесет окончательное положительное решение на следующей неделе.

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Украина подала заявку о вступлении в ЕС спустя несколько дней после начала российской военной операции. Власти страны не раз призывали предоставить ей членство по ускоренной процедуре, однако это решение не поддержали некоторые участники союза, в том числе Нидерланды.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 13 июня заявил, что Грузия больше, чем Украина и Молдавия, заслуживает статуса кандидата в члены ЕС, так как 30 лет «боролась за демократию» и «на десять голов» опережает их по всем направлениям.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул Гарибашвили за его слова. Обращаясь к нему, он написал: «Ценности важнее прибыли. Что важно для вас? Номер заявки в очереди?»