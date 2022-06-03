Кадыров заявил, что Шойгу определил новые задачи операции на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе рабочего визита в Москву 2 июня обсудил с главой Минобороны Сергеем Шойгу дальнейшие задачи спецоперации на Украине, а также меры, которые повысят эффективность наступления. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram.
«Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал он.
По его словам, Шойгу попросил передать слова благодарности чеченским бойцам за «их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований».
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей.
Ранее, 24 мая, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Москва при выполнении задач военной операции на Украине «не гонится за сроками». Он выразил уверенность, что поставленные российским президентом Владимиром Путиным задачи будут выполнены. «Нацизм нужно либо искоренить на 100%. Либо он поднимет голову уже через несколько лет», — заключил Патрушев.
В тот же день Шойгу заявил, что наступление на Украине замедляется сознательно. По его словам, это делается из-за объявления режимов тишины и открытия гумкоридоров, чтобы дать возможность эвакуироваться мирным жителям.
Российские войска, а также силы Народной милиции ЛНР и ДНР контролируют Херсонскую, большую часть Донецкой, Луганской и Запорожской, а также около трети Харьковской области Украины.
Глава Чечни еще 25 мая сообщил, что российские военные вошли в Лисичанск, а также «почти вошли» в Северодонецк. Два города находятся на разных берегах реки Северский Донец, они образуют Лисичанско-Северодонецкую агломерацию, в которую также входят Рубежное, Кременная и другие населенные пункты. 1 июня он заявил, что жилой сектор Северодонецка находится под полным контролем российских военных.