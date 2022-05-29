Лавров объяснил, что влияет на сроки спецоперации на Украине

Российская армия, в отличие от украинских военных и нацбатальонов, не использует мирных жителей как «живой щит» — удары наносятся только по военным объектам, подчеркнул глава МИДа Лавров

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Сроки военной операции России на Украине обусловлены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому каналу TF1.

«Да, гибнут люди. Но операция занимает такое время прежде всего потому, что российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал он.

По словам министра, удары наносятся только по военным объектам, скоплению техники и живой силе. Лавров указал на то, что российская армия, в отличие от украинских военных и нацбатальонов, не использует гражданских людей в качестве «живого щита».

Он напомнил, что нацбатальоны размещают тяжелые вооружения в жилых кварталах — около школ, больниц, детских садов.

Ранее, 24 мая, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Москва при выполнении задач военной операции на Украине «не гонится за сроками».

Он выразил уверенность, что поставленные российским президентом Владимиром Путиным задачи будут выполнены. «Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет», — заключил он.

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Военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин называл денацификацию и демилитаризацию страны, а также «спасение» ДНР и ЛНР и «восстановление их государственности в границах 2014 года».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил и о намерении добиться запрета «проявлений националистических идей» на Украине. Лавров не раз говорил, что военные действия закончатся, когда цели спецоперации будут достигнуты.