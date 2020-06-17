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Политика ,  
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В НАТО решили купить больше комплексов Patriot из-за новых ракет России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что члены альянса не хотят новой гонки вооружений с Россией и не будут отвечать ей зеркально, но отреагируют на усиление российского ракетного арсенала
Противоракетная система Patriot
Противоракетная система Patriot (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Министры обороны стран НАТО решили принять «сбалансированный пакет мер» в ответ на наращивание Россией своего арсенала, в том числе модернизацию межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки, и создание новых ракет воздушного базирования. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы не будем отвечать России зеркально, мы не хотим новой гонки вооружений, но мы сохраним возможность быть сильными в обороне», — заявил генсек НАТО.

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Йенс Столтенберг

Выступая на пресс-конференции 17 июня, Столтенберг сказал, что членами НАТО, в частности, решено укрепить свои системы противовоздушной и противоракетной обороны.

«Многие союзники сообщили, что они закупают новые противоракетные системы, включая системы Patriot <...> союзники инвестируют также в истребители пятого поколения», — заявил Столтенберг.

По словам генсека, поведение России является дестабилизирующим, НАТО видит в нем «продолжение многолетнего паттерна безответственного поведения, направленного на запугивание союзников по НАТО».

При этом, заявил Столтенберг, члены НАТО не намерены развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Генсек НАТО также заверил, что США не сокращают своего военного присутствия в Европе, хотя возможны корректировки в размещении американских военных в разных странах.

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«Союзники рассмотрели заявление США относительно сокращения военного присутствия в Германии. У нас была хорошая дискуссия. Министр обороны США Мар Эспер решительно заявил. что США сохраняют свою приверженность обеспечению безопасности в Европе», — добавил Столтенберг.

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО собирает у границ России «ударный кулак», усиливая свое военное присутствие в Восточной Европе в непосредственной близости от страны. Позднее уже сам глава МИД Сергей Лавров говорил, что Россия, в отличие от НАТО, отказалась от проведения «каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом». В МИДе также не исключили возможности организации провокаций со стороны НАТО во время проведения парада Победы, запланированного на 24 июня.

Кроме того, критике от Кремля подверглось и решение НАТО о присвоении Украине статуса партнера альянса с расширенными возможностями. «Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авторы: Евгений Калюков, Полина Химшиашвили
Теги: Йенс Столтенберг, НАТО, Patriot
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