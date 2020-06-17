В НАТО решили купить больше комплексов Patriot из-за новых ракет России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что члены альянса не хотят новой гонки вооружений с Россией и не будут отвечать ей зеркально, но отреагируют на усиление российского ракетного арсенала

Противоракетная система Patriot (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Министры обороны стран НАТО решили принять «сбалансированный пакет мер» в ответ на наращивание Россией своего арсенала, в том числе модернизацию межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки, и создание новых ракет воздушного базирования. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы не будем отвечать России зеркально, мы не хотим новой гонки вооружений, но мы сохраним возможность быть сильными в обороне», — заявил генсек НАТО.

Выступая на пресс-конференции 17 июня, Столтенберг сказал, что членами НАТО, в частности, решено укрепить свои системы противовоздушной и противоракетной обороны.

«Многие союзники сообщили, что они закупают новые противоракетные системы, включая системы Patriot <...> союзники инвестируют также в истребители пятого поколения», — заявил Столтенберг.