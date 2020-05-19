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Пандемия коронавируса ,  
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Лавров заявил об отказе российских военных от учений близ границ НАТО

Российская армия не планирует проводить учения вблизи границ стран НАТО в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и в целом сократила их масштаб. Об этом заявил журналистам на прошедшем в режиме видеоконференции брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«На период, который мы сейчас все переживаем, на период коронавирусной инфекции, наши военные сообщили, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом», — сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

В марте 2020 года заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью «Известиям» сообщил, что российские военные пытаются найти «точки соприкосновения» с НАТО.

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Фото: Пресс-служба Балтийского флота

«В инициативном порядке прекратили проводить военные учения в непосредственной близости у границ России с западными государствами. Наша боевая авиация летает над Балтикой с включенными транспондерами. Мы проявляем безграничную открытость при проведении военных мероприятий», — сказал Фомин.

Теги: коронавирус, Сергей Лавров, учения
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