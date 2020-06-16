Трамп объявил о сокращении американского контингента в Германии вдвое Почему в Берлине и Брюсселе это известие встретили критически

Президент США конкретизировал свое намерение сократить военное присутствие в Европе. Эксперты связывают инициативу уменьшить американский контингент в ФРГ вдвое с приближающимися выборами и сомневаются в ее выполнимости

Американская военная база в Германии (Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)

Что пообещал Дональд Трамп

Число американских военных в Германии будет сокращено минимум наполовину, сообщил 15 июня президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне. Причина — в недостаточном финансировании немецкого оборонного сектора. «Как вы знаете, Германия просрочила свои платежи в НАТО. Они платят 1% [ВВП], а должны платить 2%... Мы защищаем Германию, а они не платят», — возмутился Трамп. По его словам, заокеанские военные тратят много денег в стране: «Везде, где есть базы, Германия процветает».

Текущую общую численность американского военного контингента в ФРГ Трамп оценил в 50 тыс. человек. Как уточняет USA Today, это цифра может включать и гражданских специалистов Минобороны США.

Объясняя свое намерение, Трамп вспомнил старые претензии к Берлину, которые он предъявлял с самого начала своего президентского срока. «Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Так не годится», — заявил он. Претензии в недостаточности расходов на оборону (2% ВВП — это уровень, установленный в НАТО для стран альянса) также звучит не впервые.

Разговоры о сокращении американского контингента в Европе начались нынешней весной. Сначала об этом заявили источники Wall Street Journal, а в июне планы подтвердил ушедший в конце мая в отставку посол США в Германии Ричард Гренелл. 5 июня Трамп сам сообщил, что Вашингтон намерен ограничить число единовременно находящихся в Германии военнослужащих с 52 тыс. до 25 тыс. В интервью Bild Zeitung Гренелл объяснил, что американские налогоплательщики устали платить за безопасность других стран. Как он уточнил, проработка вывода контингента велась с 2019 года, а в сентябре прошлого года вопрос поднимался на саммите глав государств НАТО в Великобритании. Гренелл настаивал, что вывод войск из Германии укладывается в политику США по сокращению военных контингентов за рубежом, в том числе в Афганистане, Сирии, Ираке, Южной Корее и Японии.