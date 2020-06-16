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Трамп объявил о сокращении американского контингента в Германии вдвое

Почему в Берлине и Брюсселе это известие встретили критически
Президент США конкретизировал свое намерение сократить военное присутствие в Европе. Эксперты связывают инициативу уменьшить американский контингент в ФРГ вдвое с приближающимися выборами и сомневаются в ее выполнимости
Американская военная база в Германии
Американская военная база в Германии (Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)

Что пообещал Дональд Трамп

Число американских военных в Германии будет сокращено минимум наполовину, сообщил 15 июня президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне. Причина — в недостаточном финансировании немецкого оборонного сектора. «Как вы знаете, Германия просрочила свои платежи в НАТО. Они платят 1% [ВВП], а должны платить 2%... Мы защищаем Германию, а они не платят», — возмутился Трамп. По его словам, заокеанские военные тратят много денег в стране: «Везде, где есть базы, Германия процветает».

Текущую общую численность американского военного контингента в ФРГ Трамп оценил в 50 тыс. человек. Как уточняет USA Today, это цифра может включать и гражданских специалистов Минобороны США.

Объясняя свое намерение, Трамп вспомнил старые претензии к Берлину, которые он предъявлял с самого начала своего президентского срока. «Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Так не годится», — заявил он. Претензии в недостаточности расходов на оборону (2% ВВП — это уровень, установленный в НАТО для стран альянса) также звучит не впервые.

Разговоры о сокращении американского контингента в Европе начались нынешней весной. Сначала об этом заявили источники Wall Street Journal, а в июне планы подтвердил ушедший в конце мая в отставку посол США в Германии Ричард Гренелл. 5 июня Трамп сам сообщил, что Вашингтон намерен ограничить число единовременно находящихся в Германии военнослужащих с 52 тыс. до 25 тыс. В интервью Bild Zeitung Гренелл объяснил, что американские налогоплательщики устали платить за безопасность других стран. Как он уточнил, проработка вывода контингента велась с 2019 года, а в сентябре прошлого года вопрос поднимался на саммите глав государств НАТО в Великобритании. Гренелл настаивал, что вывод войск из Германии укладывается в политику США по сокращению военных контингентов за рубежом, в том числе в Афганистане, Сирии, Ираке, Южной Корее и Японии.

Что американские военные делают в Германии

Присутствие американского экспедиционного корпуса — наследие Второй мировой войны и оккупации Германии союзниками с 1945 по 1955 год. В 1954 году был подписан договор, разрешивший восьми членам НАТО, включая США, иметь постоянное военное присутствие в стране. Он действует до сих пор. В Штуттгарте расположено Европейское командование армии США.

Из семи американских гарнизонов в Европе пять базируются в Германии, по одному — в Бельгии и Италии. Штаб Сил морской пехоты США — в городке Беблингене на юго-западе страны, авиабазы — в Рамштайне и Шпангдалеме. Принято считать, что на немецкой авиабазе бундесвера Бюхель хранятся до 20 ядерных боеголовок (официально Германия и США это не комментируют). По данным Deutsche Welle, всего в стране постоянно находятся около 29 тыс. американских военных и их число постоянно меняется.

Как на план Трампа отреагировали в Европе и США

Комментируя предложение Трампа, немецкие и европейские политики, а также критики президента в США делают упор на ущерб трансатлантическим связям, который неминуемо будет нанесен при реализации инициативы. Американские военные находятся в Германии для поддержания трансатлантической безопасности, а не для защиты ФРГ, заявила 15 июня посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер. «Нужно помнить, что мир и стабильность в Европе важны и для Северной Америки <...>. Присутствие США не только обеспечивает защиту Европе, но и демонстрирует силу США за пределами этого континента», — объяснил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррелль 15 июня после виртуального саммита с министрами иностранных дел ЕС и госсекретарем США Майком Помпео тоже подчеркнул, что трансатлантическое партнерство — одна из главных основ мирового порядка.

Столтенберг на пресс-конференции 16 июня указал, что подробных планов вывода военных Вашингтон пока не представил. На 17–18 июня запланирован онлайн-саммит министров обороны НАТО, тема вывода американских войск будет там одной из главных. Сегодня на брифинге постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон подтвердила, что в Вашингтоне пока не определили график вывода.

В Германии представители правящего Христианско-демократического союза (ХДС) резко отреагировали на новость из Вашингтона. «Мы бы ожидали, чтобы наш главный союзник вел себя образцово, сбалансированно, а не оказывал максимальное давление. С партнерами так не поступают», — заявил Bloomberg Йоханн Вадепул, высокопоставленный член ХДС. Представители офиса канцлера Ангелы Меркель ситуацию пока не прокомментировали. Один из членов международного комитета бундестага Родерик Кизеветтер связал высказывания Трампа с начавшейся предвыборной президентской кампанией в США. Трамп приносит американо-германскую дружбу в жертву своему переизбранию, заявил депутат (цитата по Bloomberg).

Возможна ли быстрая реализация инициативы

У решения Трампа есть два объяснения, считают эксперты. Во-первых, обещание вывести часть войск из Европы поможет сплотить и мобилизовать сторонников Трампа в преддверии президентских выборов в ноябре. «Трамп хотел бы создать впечатление, что выполняет все данные им обещания, в том числе не тратить американские деньги на зарубежные кампании и снизить степень вмешательства США в иностранные конфликты», — пояснил РБК гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Трамп сможет сказать: я дал под зад всем нашим союзникам и смог вернуть наших парней домой», — прокомментировал The Times намерения американского лидера экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Во-вторых, анонсированный Трампом вывод войск вписывается в более общую логику внешней политики США. В последние годы Америка пытается убедить европейских союзников взять на себя более существенное бремя расходов в НАТО, ведь главным соперником Вашингтона на мировой арене все отчетливее становится Китай. «Это служит стимулом к изменению географических приоритетов США, то есть к усилению позиций Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет снижения уровня военной поддержки Европе», — отметил Кортунов. Впрочем, несмотря на негативное отношение Трампа к ЕС и НАТО, США и европейские страны по-прежнему остаются партнерами и вряд ли архитектура военного альянса будет разрушена в ближайшие годы, полагает гендиректор РСМД.

Не исключено, впрочем, что намерение Трампа вообще не будет реализовано в оставшийся до выборов срок. Генеральный директор Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Карин фон Хиппель считает, что чиновники заблокируют намерение президента. Тем более что, как отметила фон Хиппель, сам президент больше заинтересован в публичном эффекте своих заявлений и ему не так уж важно, как быстро они будут претворены в жизнь. Трамп также может столкнуться с оппозицией со стороны конгресса, и поэтому любые крупные перемещения военного континента США трудно осуществить быстро, а до выборов остается менее полугода, резюмировал Андрей Кортунов.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин
Теги: США, Германия, военные, НАТО, вывод
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