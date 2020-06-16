Кремль оценил включение Киева в партнерство расширенных возможностей НАТО

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Россия заметила, что НАТО предоставило Украине партнерство с расширенными возможностями, такие действия альянса не способствуют укрепление международной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО, скажем так, абсорбирует в себя все новые и новые страны в различных форматах. Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе», — добавил представитель Кремля.

Он также уточнил, что Россия «очень внимательно» относится к приближению военной инфраструктуры альянса к своим границам. «Пусть уже сами представители Североатлантического альянса рассуждают про символизм тех или иных действий, это не наша забота», — резюмировал пресс-секретарь.

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