Генсек НАТО предупредил об опасной и дорогой гонке вооружений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс не будет зеркально отвечать на ракетные разработки России

Йенс Столтенберг (Фото: Thierry Monasse / DPA / Picture-Alliance / ТАСС)

Организация Североатлантического договора (НАТО) обеспокоена новыми ракетными системами России, но намерена избежать новой гонки вооружений. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после прибытия на встречу министров обороны стран — членов НАТО.

«Мы ответим [на действия России], но мы не будет зеркально отражать то, что делает Россия», — сказал генсекретарь НАТО, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет альянс из-за новой российской крылатой ракеты наземного базирования 9М729 (по классификации НАТО SSC-8).

В НАТО убеждены, что лучшим ответом был бы эффективный контроль над вооружениями. «Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой», — добавил Столтенберг, отметив, что альянс хотел бы избежать такой гонки.

Он заявил, что у альянса нет намерения размещать в Европе новые ядерные ракетные установки наземного базирования, но НАТО должно быть уверено в том, что у них есть «эффективные средства сдерживания и защиты в условиях отсутствия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)». По словам Столтенберга, в это понятие входят ядерные разработки, ракеты противовоздушной обороны и учения.