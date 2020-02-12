Генсек НАТО предупредил об опасной и дорогой гонке вооружений с Россией
Организация Североатлантического договора (НАТО) обеспокоена новыми ракетными системами России, но намерена избежать новой гонки вооружений. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после прибытия на встречу министров обороны стран — членов НАТО.
«Мы ответим [на действия России], но мы не будет зеркально отражать то, что делает Россия», — сказал генсекретарь НАТО, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет альянс из-за новой российской крылатой ракеты наземного базирования 9М729 (по классификации НАТО SSC-8).
В НАТО убеждены, что лучшим ответом был бы эффективный контроль над вооружениями. «Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой», — добавил Столтенберг, отметив, что альянс хотел бы избежать такой гонки.
Он заявил, что у альянса нет намерения размещать в Европе новые ядерные ракетные установки наземного базирования, но НАТО должно быть уверено в том, что у них есть «эффективные средства сдерживания и защиты в условиях отсутствия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)». По словам Столтенберга, в это понятие входят ядерные разработки, ракеты противовоздушной обороны и учения.