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Генсек НАТО предупредил об опасной и дорогой гонке вооружений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс не будет зеркально отвечать на ракетные разработки России
Йенс Столтенберг (Фото: Thierry Monasse / DPA / Picture-Alliance / ТАСС)

Организация Североатлантического договора (НАТО) обеспокоена новыми ракетными системами России, но намерена избежать новой гонки вооружений. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после прибытия на встречу министров обороны стран — членов НАТО.

«Мы ответим [на действия России], но мы не будет зеркально отражать то, что делает Россия», — сказал генсекретарь НАТО, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет альянс из-за новой российской крылатой ракеты наземного базирования 9М729 (по классификации НАТО SSC-8).

В НАТО убеждены, что лучшим ответом был бы эффективный контроль над вооружениями. «Новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой», — добавил Столтенберг, отметив, что альянс хотел бы избежать такой гонки.

Он заявил, что у альянса нет намерения размещать в Европе новые ядерные ракетные установки наземного базирования, но НАТО должно быть уверено в том, что у них есть «эффективные средства сдерживания и защиты в условиях отсутствия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)». По словам Столтенберга, в это понятие входят ядерные разработки, ракеты противовоздушной обороны и учения.

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США заявляли, что разработка и испытания 9М729 нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия в свою очередь обвинила США в размещении в Европе пусковых установок, которые по своим характеристикам могли быть использованы для размещения крылатых ракет. В итоге в феврале 2019 года США начали процедуру выхода в одностороннем порядке из договора, и в августе он прекратил свое действие.

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Во вторник, 11 февраля, Йенс Столтенберг отметил негативный эффект распада ДРСМД, но заявил, что это показало силу НАТО. По его словам, об этом говорит тот факт, что все участники согласились признать Россию виновной в этом.

Автор: Мария Лисицына
Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, гонка вооружений
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