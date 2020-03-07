Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
Власти Липецкой области сообщили о состоянии заразившихся коронавирусом Общество, 16:39 Первый пригородный поезд отправился из Керчи в Анапу Общество, 16:21 МИД заметил «ударный кулак» НАТО у границ России Политика, 16:18 «Оренбург» одержал первую за четыре месяца победу в чемпионате России Спорт, 16:09 Синоптики зафиксировали в Москве рекордную за 140 лет температуру Общество, 16:00 Правительство выделило дополнительные ₽18,3 млрд на оплату труда врачей Общество, 15:54 UFC назвал следующего соперника российского бойца Волкова Спорт, 15:45 В Сети появился ролик предполагаемой песни Little Big для «Евровидения» Общество, 15:32 В России обнаружили четырех новых инфицированных коронавирусом Общество, 15:06 CNN узнала о планах США поставить Украине военную помощь на $125 млн Политика, 14:54 Из-за коронавируса рынок перешел на золото: цены на максимуме с 2013-го Quote, 14:53 Леброн Джеймс третьим в истории НБА набрал 34 тыс. очков Спорт, 14:52 В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды Политика, 14:32 Турция запретила беженцам переправляться в Евросоюз через Эгейское море Политика, 14:22
Политика ,  
0 

МИД заметил «ударный кулак» НАТО у границ России

В ведомстве комментировали военные учения США с привлечением стран, входящих в НАТО, в Восточной Европе в апреле и мае. В МИДе также подчеркнули, что Россия учтет «агрессивные намерения США и НАТО» в своих оборонных планах
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Организация Североатлантического договора (НАТО) собирает у границ России «ударный кулак», усиливая свое военное присутствие в Восточной Европе в непосредственной близости от страны, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова отреагировала на информацию о планах НАТО провести военные учения Defender Europe-2020 в апреле и мае. Учения заявлены как проводимые США, но с привлечением партнеров по НАТО.

По ее словам, США «систематически наращивают группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе» вблизи границ с Россией, а также увеличивают финансирование военных программ в этой сфере. «Вот и теперь ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что «потенциальным противником» в рамках данных учений является Россия», — заявила Захарова (НАТО и раньше называло так Россию, к примеру в контексте кибератак. — РБК).

В качестве подтверждения она привела заявление министра обороны США Марка Эспера, которое он сделал 5 марта, о том, что целью учений «является желание послать некий сигнал России, чтобы заставить изменить ее «плохое поведение».

«<...> очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО», — подчеркнула представитель МИДа.

США провели учения на случай применения Россией ядерного оружия в Европе
Политика

Она также отметила, что проведение учений совпадет по времени с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам Захаровой, сегодня в Вашингтоне используют тезисы, похожие на те, что использовала Германия для развязывания войны с СССР.

«Разумеется, агрессивные намерения США и НАТО учтем в собственном военном строительстве», — заявила представитель МИДа, добавив, что действия НАТО только усиливают международную напряженность.

В начале февраля в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ответные меры России на учения Defender Europe-2020 неизбежны. «Разумеется, мы будем реагировать. И, разумеется, мы будем реагировать таким образом, чтобы это не создавало каких-либо ненужных рисков», — сказал Лавров. По его словам, эти учения «вызывают очень большую озабоченность».

Он высказал предположение, что те, кто провоцируют подобные учения, «хотят, чтобы последовали ответные меры и чтобы дальше нагнеталась напряженность». Но, подчеркнул дипломат, все ответные действия России на подобные маневры НАТО происходят только на ее территории.

В рамках учений Defender Europe-2020 произойдет крупнейшая заброска военных сил США в Европу за последние 25 лет. В частности, в них примут участие 20 тыс. военных США и 17 тыс. военных из других стран альянса и не входящих в него стран-союзниц. «<...> эти учения тренируют командование НАТО и его союзников планировать и проводить крупномасштабные наземные боевые операции против фактически равнозначного противника в Европе», — говорится в информации об учениях на их официальном сайте.

Автор: Мария Лисицына
Теги: НАТО, учения, МИД России
Материалы по теме
МИД осудил «опасную игру» США из-за имитации ядерного ответа России
Общество
Генсек НАТО предупредил об опасной и дорогой гонке вооружений с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter