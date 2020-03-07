МИД заметил «ударный кулак» НАТО у границ России

В ведомстве комментировали военные учения США с привлечением стран, входящих в НАТО, в Восточной Европе в апреле и мае. В МИДе также подчеркнули, что Россия учтет «агрессивные намерения США и НАТО» в своих оборонных планах

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Организация Североатлантического договора (НАТО) собирает у границ России «ударный кулак», усиливая свое военное присутствие в Восточной Европе в непосредственной близости от страны, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова отреагировала на информацию о планах НАТО провести военные учения Defender Europe-2020 в апреле и мае. Учения заявлены как проводимые США, но с привлечением партнеров по НАТО.

По ее словам, США «систематически наращивают группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе» вблизи границ с Россией, а также увеличивают финансирование военных программ в этой сфере. «Вот и теперь ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что «потенциальным противником» в рамках данных учений является Россия», — заявила Захарова (НАТО и раньше называло так Россию, к примеру в контексте кибератак. — РБК).

В качестве подтверждения она привела заявление министра обороны США Марка Эспера, которое он сделал 5 марта, о том, что целью учений «является желание послать некий сигнал России, чтобы заставить изменить ее «плохое поведение».

«<...> очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО», — подчеркнула представитель МИДа.