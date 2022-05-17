Bloomberg узнал о требованиях Турции за прием Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара требует возвращения в программу подготовки пилотов F-35, снятия санкций за закупку российских C-400, а также публичного осуждения Швецией и Финляндией запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана

За одобрение включения Швеции и Финляндии в НАТО Турция требует в том числе возвращения в программу подготовки пилотов F-35 и снятия санкций за закупку российских C-400. Об этом со ссылкой на несколько турецких высокопоставленных источников сообщает Bloomberg.

Еще одно условие — публичное порицание этими двумя странами курдских формирований и признание Рабочей партии Курдистана террористической организацией. Анкара также требует снятия Швецией и Финляндией ограничений на поставку ей оружия, которые действуют с 2019 года из-за операции Турции в Сирии.

Собеседники агентства пояснили, что официальное согласие Турции на возвращение в НАТО Греции в 1980 году теперь рассматривается как ошибка, которую турецкое руководство не хотело бы повторить со скандинавскими странами (у Турции с Грецией есть разногласия из-за Кипра).

Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО после начала военной операции России на Украине. 17 мая страны подали официальные заявки.

Для вступления в НАТО требуется рассмотрение заявок в Североатлантическом совете — основном политическом органе управления НАТО. После этого соглашение о членстве стран в альянсе должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах, состоящих в военно-политическом блоке.

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «не может сказать да» на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Он объяснил это тем, что страны заявляли о нежелании выдавать Турции «террористов». TRT писал, что Швеция и Финляндия отказались экстрадировать членов Рабочей партии Курдистана и ФЕТО — движение, возникшее вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена, которое Турция считает причастным к попытке переворота в 2016 году.

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Ранее Эрдоган также говорил, что Анкара не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он отмечал, что скандинавские страны служат «гостевым домом для террористических организаций», имея в виду Рабочую партию Курдистана. По его словам, ее члены живут в Швеции и Нидерландах и являются членами парламентов.

В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинистё отмечал, что заявления Эрдогана его «запутали», поскольку по телефону тот сказал ему, что примет вступление в альянс. Он также заявил о готовности обсуждать вопросы членства с турецким коллегой.

Кроме этого, лидер крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер пригрозил Анкаре изоляцией, если та будет препятствовать приему новых членов НАТО. «Любой, кто поставит под сомнение единство НАТО, будет изолирован внутри содружества», — сказал он.

Россия и Турция заключили контракт по С-400 в декабре 2017 года. Первые поставки начались в июле 2019-го. США выступили против решения Турции и исключили ее из программы поставок F-35. Пентагон опасался, что в результате Россия может получить данные, необходимые для противодействия F-35.

В декабре 2020 года США из-за покупки C-400 также ввели против Турции санкции, запретив выдавать лицензии и разрешения на экспорт Управлению оборонной промышленности Турции (SSB), которое заключает контракты на закупку военной техники.