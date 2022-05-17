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Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление в НАТО

Ранее такой же документ подписала министр иностранных дел Швеции, теперь заявки будет рассматривать Североатлантический совет. Против членства стран в НАТО выступала Турция, генсек Йенс Столтенберг призывал учесть ее претензии
Пекка Хаависто
Пекка Хаависто (Фото: Olivier Matthys / AP)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку на вступление страны в НАТО, сообщает Helsingin Sanomat.

Правительство приняло официальное решение вступить в Североатлантический альянс 15 мая. Предложение нуждалось в одобрении парламента, и во вторник он поддержал членство страны в военном блоке: за выступили 188 из 200 депутатов.

После этого президент Саули Ниинистё написал в Twitter: «Решение принято. Я только что одобрил предложение правительства о подаче заявки на членство в НАТО».

16 мая заявку на вступление в альянс подписала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО
Политика
Фото:Martin Meissner / AP

Теперь эти документы будет рассматривать Североатлантический совет. После этого соглашение должно быть ратифицировано во всех 30 странах блока.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 15 мая пообещал, что НАТО рассмотрит способы обеспечить безопасность двух стран до вступления в альянс, «в том числе путем увеличения присутствия НАТО в регионе, в Балтийском регионе, в Финляндии и Швеции и вокруг них».

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Против членства двух стран в НАТО выступает Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет Швецию и Финляндию в потворствовании терроризму (в частности, членам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) и напоминает, что они вводили против Анкары санкции. Столтенберг призвал государства альянса учесть опасения Турции и «быть вместе в этот исторический момент».

В МИД России заявили, что расширение НАТО «развязывает руки» Москве для ответных действий. Президент Владимир Путин предупреждал, что расширение военной инфраструктуры альянса на территории стран-кандидатов «вызовет ответную реакцию».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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