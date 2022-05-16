В ДНР сообщили о выходе из «Азовстали» 10 военных с белыми флагами

Вид на завод «Азовсталь» (Фото: V Ictor / XinHua / Global Look Press )

Десять украинских военных вышли с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.

«Из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами, — додавливаем-таки», — написал Ходаковский.

По словам командира батальона ДНР, он доволен, когда украинские военные сдаются в плен. «Вы думаете, меня радует их смерть, даже азовцев? И здесь вопрос не только пропагандистского выигрыша, но и человеческого: в конце концов, мы тоже несем ответственность за то, что Украина стала такой», — говорится в сообщении.

Бои близ Мариуполя начались с самого начала российской военной операции 24 февраля, в конце марта российские военные приступили к штурму города. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил 21 апреля президенту о взятии города. Владимир Путин тогда же поручил отменить штурм комбината «Азовсталь», где остались подконтрольные Киеву силы. Вместо этого, приказал Путин, следует блокировать промзону «так, чтобы муха не пролетела».

На территории «Азовстали» находятся не только бойцы «Азова» (запрещенная в России экстремистская организация), но и солдаты и офицеры подразделений СБУ, национальной полиции и пограничники, сообщали в Киеве. Турция согласилась стать посредником в переговорах по эвакуации украинских сил с комбината в Мариуполе, добавила вице-премьер страны Ирина Верещук. Она уточняла, что всего на «Азовстали» более тысячи украинских военных, из них сотни раненых, есть нуждающиеся в срочной эвакуации.