Минобороны сообщило о 265 сдавшихся в плен на «Азовстали» за сутки
За сутки на заводе «Азовсталь» в Мариуполе 265 украинских военных сложили оружие и сдались в плен, среди них 51 человек с тяжелыми ранениями, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков во время брифинга.
«Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый» — сказал он.
Конашенков добавил, что тех, кому нужна медицинская помощь, доставили в больницу города Новоазовск в Донецкой народной республике (ДНР).
Минобороны сообщило о начале эвакуации раненых украинских военнослужащих с территории «Азовстали» накануне, 16 мая. В районе металлургического комбината открыли гуманитарный коридор, всех раненых должны были вывезти в Новоазовск для оказания медицинской помощи. В Минобороны отметили, что раненых начали вывозить после переговоров с представителями украинских военных, блокированных на территории комбината.
Утром 16 мая с территории комбината вышли десять военных, говорил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский. По его словам, военнослужащие держали белые флаги и просили начать переговоры об эвакуации раненых.
В тот же день агентство Reuters со ссылкой на очевидца сообщило, что с территории «Азовстали» выехали около десяти автобусов с украинскими военнослужащими. Данных об их количестве агентство не привело. Позже телеканал RT передал, что с завода уехали порядка 300 украинских военных, в том числе около полусотни раненых. Замминистра обороны Украины тогда сообщила, что завод «Азовсталь» покинули 274 человека, в том числе 53 тяжелораненых, которых рассчитывают обменять.
В начале мая вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что с территории «Азовстали» эвакуировали всех находившихся там детей, женщин и пожилых. Позднее в российском Минобороны сообщили, что с завода вывели всех мирных жителей.
В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что военные ДНР и России заняли весь Мариуполь. Тогда он утверждал, что на «Азовстали» находятся «остатки националистов и иностранных наемников». Для того чтобы зачистить территорию окончательно, по словам Шойгу, требовалось около трех-четырех дней, рапортовал он. Однако Путин приказал отменить штурм завода и призвал подумать «о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров» и «не лезть в эти катакомбы».
В Киеве, говоря о ситуации на заводе, указывали, что перестанут вести с Россией переговоры и выйдут из них, если военные с «Азовстали» погибнут. В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные с «Азовстали» нужны государству живыми. Он выражал надежду на то, что «благодаря действиям Вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН» военных удастся спасти.