Песков направил Минобороны вопрос о статусе эвакуированных с «Азовстали»

Эвакуация украинских военных с «Азовстали» началась накануне, их привезли в ДНР. Песков переадресовал Минобороны вопрос, будут ли они считаться военнопленными

Фото: Минобороны РФ

На вопрос, считает ли Россия военнопленными эвакуированных с территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе украинских военных, может ответить Минобороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Переадресую вас к нашим военным. Единственное, что я хочу напомнить, заявление [президента Владимира] Путина о том, что к ним будут относиться в соответствии с международными законами», — сказал он.

По словам Пескова, тему освобождения украинских военных с территории комбината поднимали собеседники Путина во время телефонных переговоров, также она обсуждалась «во время личных контактов». Он напомнил о приказе президента российским военным не штурмовать завод: «Путин также гарантировал, что с ними будут обращаться с соответствующими международными законами».

«Я не владею детальной информацией о том, что там происходит», — ответил пресс-секретарь в ответ на вопрос, какова сейчас ситуация на заводе.

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Накануне российское Минобороны сообщило о начале эвакуации раненых украинских военнослужащих с территории «Азовстали». В ведомстве заявили, что по гуманитарному коридору их должны доставить в больницу в Новоазовске в Донецкой народной республике. Вечером 16 мая, как сообщило агентство Reuters, комбинат покинули около десятка автобусов с украинскими военными.

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины уточнили, что 53 тяжелораненых привезли в Новоазовск, где им предоставят медицинскую помощь. Еще 211 украинских военнослужащих через гуманитарный коридор доставили в Еленовку, которая также находится под контролем ДНР. На следующий день в Минобороны России заявили, что 265 украинских военных сложили оружие и сдались в плен, среди них 51 человек с тяжелыми ранениями.

Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил: «Мы надеемся, что сможем спасти жизни наших ребят. <...> Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип».

10 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что на «Азовстали» остаются более тысячи украинских военных. «Есть те, кто получил серьезные травмы и нуждается в срочной эвакуации», — подчеркивала она. Такую же оценку численности военнослужащих ВСУ дали в ДНР. На следующий день Верещук сообщила, что Киев предложил Москве обменять раненых с «Азовстали» на российских пленных, однако пока договоренностей на этот счет не было.