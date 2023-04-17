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Reuters узнал о решении G7 не менять потолок цен на российскую нефть
Reuters: страны G7 сохранят потолок на российскую нефть на уровне $60 за баррель
Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США) и Австралия сохранят потолок цен на российскую нефть, перевозимую по морю, в размере $60 за баррель. Об этом Reuters сообщил осведомленный источник.
Как отмечает агентство, решение «семерки» принято не смотря на то, что цены на нефть в последний месяц значительно выросли.
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