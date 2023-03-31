Bloomberg узнал о нежелании Евросоюза и G7 снижать потолок цен на нефть

Члены G7 в основном против снижения потолка, в Брюсселе ограничение в $60 за баррель считают эффективным — об этом Еврокомиссия сообщила европейским дипломатам. В начале марта пересмотр потолка анонсировали в США

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Еврокомиссия заявила дипломатам государств ЕС, что большинство членов «Группы семи» (G7; включает США, Великобританию, Францию, Германию, Японию, Канаду и Италию) не хотят снижать потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, действующий потолок в $60 за баррель Брюссель считает эффективным: он ограничивает доходы российских властей от продажи нефти, но не создает нарушений на рынке. При этом есть возможность сделать механизм потолка менее строгим, сказали собеседники агентства, не уточнив, что именно они имеют в виду.

Потолок цен, одобренный Евросоюзом, G7 и Австралией, начал действовать 5 декабря 2022 года. Россия в ответ запретила поставки своих нефти и нефтепродуктов по контрактам, в которых «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Вице-премьер Александр Новак в феврале сообщил о намерении Москвы в марте сократить добычу на 500 тыс. барр. в сутки. «Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений», — пояснил он. Министр энергетики Николай Шульгинов 28 марта заявил, что Россия сохранила объемы экспорта нефти.

Советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в начале марта сказал, что потолок цен на нефть «работает хорошо» и энергоресурсы из России продаются ниже предельных цен. Мартовское сокращение добычи, по его словам, оказало «незначительное влияние» на цены. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в феврале оценил потери России от ценового потолка за предыдущий месяц примерно в $8 млрд.

Позже помощники министра финансов США по экономической политике и по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Бен Харрис и Элизабет Розенберг анонсировали пересмотр ограничения цены. По словам Харриса, «Европа обязалась провести апробацию предельной цены [на нефтепродукты из России] в марте, о чем проинформировала МЭА». К снижению потолка призывали Польша и Эстония, пишет Bloomberg.