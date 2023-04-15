Минфин задумался о новой корректировке налогообложения нефтяных компаний

Министр финансов Антон Силуанов (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС)

Министерство финансов обсуждает с правительством идею о новой корректировке налогообложения нефтяных компаний, заявил в интервью Наиле Аскар-заде глава ведомства Антон Силуанов.

«У нас есть еще ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтяников, обсуждаем в правительстве и, соответственно, с нефтедобывающими компаниями», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что ранее был применен механизм для того, чтобы уровень налогообложения нефтяных компаний, занимающихся экспортом, был более объективен.

В феврале президент Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают изменение порядка определения цены на нефть для целей налогообложения нефтяных компаний. Изменения в законодательство затрагивают налог на добычу полезных ископаемых и налог на дополнительный доход в отношении углеводородного сырья и акциз на нефтяное сырье.

Предыдущий порядок предусматривал расчет налогов, исходя из цены Urals в европейских портах, но после введения западных санкций поставки российской нефти переориентировались на другие рынки. С введением частичного эмбарго ЕС на нефть из России и утверждением Западом потолка цен на нее дисконт между котировками, используемыми для налогов, и стоимостью Brent резко выросли, что привело к снижению нефтегазовых доходов.

Новая формула расчета цены на нефть для целей налогообложения принесет бюджету более 600 млрд руб., говорили в Минфине.

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