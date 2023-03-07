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В США заявили, что потолок цен на нефть из России «работает хорошо»

Представитель США по энергетике: потолок цен на нефть из России «работает хорошо»
Россия в феврале заявила о сокращении добычи нефти, однако это не оказало значительного влияния на цены, заявил представитель США по энергетике
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ограничение цен на нефть из России, введенное G7 и союзниками, «работает хорошо». Об этом заявил представитель США по энергетике Амос Хохштейн, передает Reuters.

«Я думаю, прелесть процесса в том, что он работает и что российская нефть и российские продукты продаются ниже предельных цен», — сказал он в кулуарах энергетической конференции СERAWeek в Хьюстоне (штат Техас).

Хохштейн напомнил, что Москва объявила в феврале, что сократит добычу на 500 тыс. барр. в день, или примерно на 5% от объема добычи в России. Однако, по его словам, сокращение оказало «незначительное влияние» на цены, которые покупатели платили за российскую нефть.

«Я не знаю, почему Россия сокращает их производство. Я думаю, что цена выросла не так уж сильно. Мы хотим убедиться, что российские баррели есть на рынке и торгуются со скидкой», — сообщил он.

Режим ограничения предельной цены на поставки нефти из России действует с 5 декабря 2022 года. Потолок установлен на уровне $60. Ограничительные меры одобрили страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Евросоюз и Австралия.

Кроме того, с 5 декабря заработало европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем, с 5 февраля введено эмбарго на российские нефтепродукты.

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Россия в ответ на введенный потолок цен запретила поставки своей нефти и нефтепродуктов, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

России удалось переориентировать значительную часть поставок нефти из Европы в Азию, но с нефтепродуктами это сделать сложнее, предупреждали эксперты. По оценкам «Синары», около половины объемов нефтепродуктов, которые российские компании поставляли в ЕС (0,6 млн из 1,2 млн барр. в сутки), не найдет новых рынков сбыта из-за инфраструктурных ограничений. В итоге банк прогнозирует снижение экспорта нефтепродуктов из России на 20% в 2023 году.

По словам вице-премьера Александра Новака, Россия сейчас полностью реализует весь объем производимой нефти, однако, как и обещала, не будет продавать ее тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка. Введение потолка он назвал незаконным.

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Виктория Громова Виктория Громова
США Россия потолок цен на нефть санкции
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