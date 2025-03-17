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Переговоры России и США ,  
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Трамп рассказал, когда поговорит с Путиным

Трамп: телефонный разговор с Путиным состоится 18 марта
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Разговор, по словам Трампа, запланирован на 18 марта. Президент США намерен поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине и обсудить контроль над АЭС. В прошлый раз Трамп говорил с Путиным по телефону 12 февраля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону 18 марта, передает Reuters. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета во время перелета в Вашингтон из Флориды.

Республиканец уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС. По его словам, за выходные было проделано «много работы».

«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — сказал он.

Трамп 11 марта сказал, что собирался созвониться с Путиным на той неделе, однако разговора не последовало. Накануне спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сказал, что разговор может состояться в течение этой недели.

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Стив Уиткофф

«Я думаю, что на этой неделе у двух президентов состоится действительно хорошая и позитивная дискуссия», — сказал он. По словам Уиткоффа, при посредничестве США позиции сторон конфликта на Украине начали сближаться и перемирия можно ожидать в течение нескольких недель.

Разговор 18 марта, если он состоится, может стать вторым между политиками с момента вступления Трампа в должность. В прошлый раз республиканец и Путин разговаривали12 февраля.

Уиткофф несколько дней назад приезжал в Москву и встречался с Путиным. Трамп после его визита заявил о «хороших и продуктивных» переговорах с Путиным, шанс скорого завершения конфликта на Украине он также оценил как хороший.

Спецпосланник американского президента посещал Россию вскоре после переговоров американской и украинской делегации в Джидде, которые состоялись 11 марта. Украинская делегация сообщила о согласии прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления.

Путин заявил, что поддерживает идею о перемирии, но оно должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины конфликта. По его словам, необходимо совместно обсудить ряд важных вопросов, среди которых: какова будет судьба украинских военных в Курской области, кто будет ответственен за контроль обстановки на линии соприкосновения и не использует ли Украина 30 суток перемирия для наращивания военного потенциала. Трамп назвал заявление Путина многообещающим, но «не полным».

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Дональд Трамп Владимир Путин переговоры телефонный разговор
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Дональд Трамп

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