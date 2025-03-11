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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил о планах созвониться с Путиным на этой неделе

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении созвониться с Владимиром Путиным на этой неделе. Об этом американский президент сказал, отвечая на вопросы журналистов. Рядом с ним в этот момент находился предприниматель Илон Маск, а позади стоял автомобиль Tesla Cybertruck.

По мнению Трампа, если российский президент согласится на прекращение огня, это будет «75% пути» к завершению конфликта.

Киев после встречи с США выразил готовность к прекращению огня на 30 дней
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Фото:Reuters

После переговоров делегаций США и Украины в Джидде стороны заявили, что Киев готов пойти на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления, если на такой шаг пойдет и Россия. Соединенные Штаты при этом готовы возобновить военную помощь и предоставление разведданных Украине.

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Госсекретарь Марк Рубио отметил, что Вашингтон ожидает положительного ответа Москвы. Советник президента США Майк Уолтц намерен в ближайшее время пообщаться с представителями России.

По словам Трампа, Россия и США проведут встречи «сегодня или завтра».

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