Трамп рассказал о длинном телефоном разговоре с Путиным

Дональд Трамп (Фото: Pete Marovich / CNP / AdMedia / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор. Об этом заявил Дональд Трамп.

Американский президент охарактеризовал разговор как «продолжительный и весьма продуктивный».

По его словам, оба лидера согласились, что нужно остановить гибель людей в конфликте России и Украины. «Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам», — сказал Трамп. Американский президент добавил, что мы «начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас».

Стороны также обсудили:

Ближний Восток;

энергетику;

искусственный интеллект;

влияние доллара.

«Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны», — написал Трамп.

Ранее о том, что Путин и Трамп поговорили, сообщил CNN. Также факт переговоров подтвердил Кремль.