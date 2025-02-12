Трамп рассказал о длинном телефоном разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор. Об этом заявил Дональд Трамп.
Американский президент охарактеризовал разговор как «продолжительный и весьма продуктивный».
По его словам, оба лидера согласились, что нужно остановить гибель людей в конфликте России и Украины. «Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам», — сказал Трамп. Американский президент добавил, что мы «начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас».
Стороны также обсудили:
- Ближний Восток;
- энергетику;
- искусственный интеллект;
- влияние доллара.
«Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны», — написал Трамп.
Ранее о том, что Путин и Трамп поговорили, сообщил CNN. Также факт переговоров подтвердил Кремль.
Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного роста
Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября
Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине
Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта
Винер ушла с поста тренера сборной по художественной гимнастике
В Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину
РБК запускает винный салон. Расписание
Трамп назвал освобождение Фогеля частью завершения конфликта на Украине. Видео
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
В Сочи водителю выписали штраф за поездку енотов на крыше машины. Видео