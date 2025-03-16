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Военная операция на Украине ,  
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Трамп назвал фейком данные, что Путин заставил Уиткоффа ждать его 9 часов

Трамп назвал фейком данные, что Путин заставил ждать его спецпосланника Уиткоффа
Сюжет
Военная операция на Украине
Об ожидании Уиткоффом встречи с Путиным несколько часов из-за визита в Москву Лукашенко сообщал Sky News. Трамп заявил, что никакого ожидания не было и посоветовал журналистам учиться корректно сообщать новости
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент Владимир Путин не заставлял спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа ждать встречи девять часов во время визита в Москву, сообщил президент США в Truth Social.

О том, что Уиткофф в российской столице провел несколько часов в ожидании, сообщал британский телеканал Sky News 14 марта без указания источников. Автор материала писал, что всего посланник Трампа находился в Москве 12 часов, ориентируясь на время публикации фотографий, когда кортеж Уиткоффа уехал и вернулся в аэропорт Внуково. В публикации говорится, что спецпредставитель прибыл в Москву около полудня, а Путин принял его только ночью, после восьмичасового ожидания.

«Фейковые новости, как обычно, снова за свое! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего высокоуважаемого посла и специального представителя Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле не было никакого ожидания», — написал Трамп.

По его словам, «все прошло быстро и эффективно». Авторов новости Трамп назвал «больными дегенератами» и заявил, что им следует научиться корректно сообщать новости.

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Стив&nbsp;Уиткофф

Самолет Уиткоффа сел во Внуково около 12:00 13 марта, а вылетел оттуда же в ночь на 14 марта, следовало из данных сервиса Flightradar. Утром 13 марта в российскую столицу прибыл и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Во второй половине у Путина были переговоры с ним.

Путин и Уиткофф провели переговоры поздно вечером 13 марта, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Встреча прошла спустя два дня после того, как Украина после контактов с США в Саудовской Аравии выразила готовность к 30-дневному перемирию с Россией.

Уиткофф предоставил «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин передал через него «дополнительные сигналы» для Трампа, уточнял Песков. Американский президент оценил переговоры в Москве как «очень хорошие и продуктивные».

Путин говорил, что Россия «за» прекращение огня, но есть «нюансы», которые нужно прояснить перед введением этого режима.

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Дональд Трамп Стив Уиткофф Владимир Путин фейковые новости
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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