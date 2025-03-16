Трамп назвал фейком данные, что Путин заставил Уиткоффа ждать его 9 часов

Об ожидании Уиткоффом встречи с Путиным несколько часов из-за визита в Москву Лукашенко сообщал Sky News. Трамп заявил, что никакого ожидания не было и посоветовал журналистам учиться корректно сообщать новости

Стив Уиткофф (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент Владимир Путин не заставлял спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа ждать встречи девять часов во время визита в Москву, сообщил президент США в Truth Social.

О том, что Уиткофф в российской столице провел несколько часов в ожидании, сообщал британский телеканал Sky News 14 марта без указания источников. Автор материала писал, что всего посланник Трампа находился в Москве 12 часов, ориентируясь на время публикации фотографий, когда кортеж Уиткоффа уехал и вернулся в аэропорт Внуково. В публикации говорится, что спецпредставитель прибыл в Москву около полудня, а Путин принял его только ночью, после восьмичасового ожидания.

«Фейковые новости, как обычно, снова за свое! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего высокоуважаемого посла и специального представителя Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле не было никакого ожидания», — написал Трамп.

По его словам, «все прошло быстро и эффективно». Авторов новости Трамп назвал «больными дегенератами» и заявил, что им следует научиться корректно сообщать новости.

Самолет Уиткоффа сел во Внуково около 12:00 13 марта, а вылетел оттуда же в ночь на 14 марта, следовало из данных сервиса Flightradar. Утром 13 марта в российскую столицу прибыл и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Во второй половине у Путина были переговоры с ним.

Путин и Уиткофф провели переговоры поздно вечером 13 марта, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Встреча прошла спустя два дня после того, как Украина после контактов с США в Саудовской Аравии выразила готовность к 30-дневному перемирию с Россией.

Уиткофф предоставил «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин передал через него «дополнительные сигналы» для Трампа, уточнял Песков. Американский президент оценил переговоры в Москве как «очень хорошие и продуктивные».

Путин говорил, что Россия «за» прекращение огня, но есть «нюансы», которые нужно прояснить перед введением этого режима.