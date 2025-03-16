Уиткофф рассказал, когда Трамп и Путин могут созвониться
Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина ожидается на следующей неделе, заявил спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф в интервью CNN.
«Я думаю, что на этой неделе у двух президентов состоится действительно хорошая и позитивная дискуссия», — сказал он.
В США неделя начинается с воскресенья.
Представитель Трампа рассказал, что его встреча с Путиным вечером 13 марта в Кремле продлилась три-четыре часа и была «позитивной», охарактеризовав ее как «дискуссию, основанную на поиске решений».
По словам Уиткоффа, позиции сторон по этому вопросу сближаются и он ожидает достижения перемирия в течение нескольких недель. Он отказался уточнить, какие условия озвучивает Россия, но сообщил, что территории, которые находятся под контролем Москвы, будут частью дискуссий о прекращении огня.
Уиткофф встретился с Путиным в Москве спустя два дня после переговоров представителей Киева и Вашингтона в Джидде, по итогам которых Украина согласилась на 30-дневное полное перемирие, если Россия также пойдет на этот шаг.
Путин заявил, что Россия в целом «за», но есть нюансы, в частности в отношении ситуации в Курской области и на линии соприкосновения. Он подчеркнул, что прекращение огня должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
В Кремле сообщили, что Уиткофф передал Путину «дополнительную информацию», а российский президент через него передал «дополнительные сигналы» для Трампа. Американский президент заявил, что переговоры его посланника с Путиным были «очень хорошими и продуктивными» и «есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровопролитная война может наконец закончиться».
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