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Военная операция на Украине ,  
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Уиткофф рассказал, когда Трамп и Путин могут созвониться

Спецпосланник Уиткофф: Трамп и Путин могут созвониться на следующей неделе
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Путин и Трамп, как ожидается, созвонятся на следующей неделе, рассказал Уиткофф. По его словам, при посредничестве США позиции сторон конфликта начали сближаться и перемирия можно ожидать в течение нескольких недель
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Leah Millis / Reuters)

Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина ожидается на следующей неделе, заявил спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф в интервью CNN.

«Я думаю, что на этой неделе у двух президентов состоится действительно хорошая и позитивная дискуссия», — сказал он.

В США неделя начинается с воскресенья.

Представитель Трампа рассказал, что его встреча с Путиным вечером 13 марта в Кремле продлилась три-четыре часа и была «позитивной», охарактеризовав ее как «дискуссию, основанную на поиске решений».

По словам Уиткоффа, позиции сторон по этому вопросу сближаются и он ожидает достижения перемирия в течение нескольких недель. Он отказался уточнить, какие условия озвучивает Россия, но сообщил, что территории, которые находятся под контролем Москвы, будут частью дискуссий о прекращении огня.

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Уиткофф встретился с Путиным в Москве спустя два дня после переговоров представителей Киева и Вашингтона в Джидде, по итогам которых Украина согласилась на 30-дневное полное перемирие, если Россия также пойдет на этот шаг.

Путин заявил, что Россия в целом «за», но есть нюансы, в частности в отношении ситуации в Курской области и на линии соприкосновения. Он подчеркнул, что прекращение огня должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.

В Кремле сообщили, что Уиткофф передал Путину «дополнительную информацию», а российский президент через него передал «дополнительные сигналы» для Трампа. Американский президент заявил, что переговоры его посланника с Путиным были «очень хорошими и продуктивными» и «есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровопролитная война может наконец закончиться».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин Дональд Трамп Стив Уиткофф переговоры
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Дональд Трамп

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