Уиткофф рассказал, когда Трамп и Путин могут созвониться

Путин и Трамп, как ожидается, созвонятся на следующей неделе, рассказал Уиткофф. По его словам, при посредничестве США позиции сторон конфликта начали сближаться и перемирия можно ожидать в течение нескольких недель

Стив Уиткофф (Фото: Leah Millis / Reuters)

Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина ожидается на следующей неделе, заявил спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф в интервью CNN.

«Я думаю, что на этой неделе у двух президентов состоится действительно хорошая и позитивная дискуссия», — сказал он.

В США неделя начинается с воскресенья.

Представитель Трампа рассказал, что его встреча с Путиным вечером 13 марта в Кремле продлилась три-четыре часа и была «позитивной», охарактеризовав ее как «дискуссию, основанную на поиске решений».

По словам Уиткоффа, позиции сторон по этому вопросу сближаются и он ожидает достижения перемирия в течение нескольких недель. Он отказался уточнить, какие условия озвучивает Россия, но сообщил, что территории, которые находятся под контролем Москвы, будут частью дискуссий о прекращении огня.

Уиткофф встретился с Путиным в Москве спустя два дня после переговоров представителей Киева и Вашингтона в Джидде, по итогам которых Украина согласилась на 30-дневное полное перемирие, если Россия также пойдет на этот шаг.

Путин заявил, что Россия в целом «за», но есть нюансы, в частности в отношении ситуации в Курской области и на линии соприкосновения. Он подчеркнул, что прекращение огня должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.

В Кремле сообщили, что Уиткофф передал Путину «дополнительную информацию», а российский президент через него передал «дополнительные сигналы» для Трампа. Американский президент заявил, что переговоры его посланника с Путиным были «очень хорошими и продуктивными» и «есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровопролитная война может наконец закончиться».