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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп счел заявление Путина о перемирии многообещающим, но не полным

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня, но подчеркнул, что есть нюансы. Перемирие должно привести к долгосрочному миру, убежден он. Трамп выразил надежду, что Россия «поступит правильно»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что слова его российского коллеги Владимира Путина по поводу перемирия не были полными. Об этом он сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Мы хотели бы видеть прекращение огня Россией», — сказал американский лидер. «Теперь мы посмотрим, будет ли Россия [участвовать в перемирии]. И если не будет, это будет очень разочаровывающий момент для мира», — подчеркнул он.

При этом заявление Путина Трамп назвал многообещающим. Он выразил готовность обсудить с коллегой предложение о прекращении огня.

По его словам, его спецпредставитель Стив Уиткофф ведет серьезные переговоры в России.

«Надеюсь, Россия поступит правильно», — подчеркнул он.

«Мы за, но есть нюансы». Что сказал Путин о перемирии на Украине
Политика
Владимир Путин

11 марта Bloomberg сообщил о готовящемся визите Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным. Сервис Flightradar 13 марта показал, что самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпредставителем Трампа, приземлился в аэропорту Внуково. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что спецпосланника позовут в Кремль после «сигнала» президента. По его словам, Уиткофф не является посредником в переговорах Вашингтона с Москвой.

Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня, но подчеркнул, что перемирие «должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса».

Он также отметил, что у предложения есть нюансы. В частности, убежден Путин, перемирие должно учитывать ситуацию на поле боя, которая складывается неблагоприятно для ВСУ. Он напомнил о ситуации в Курской области, которую посетил накануне. В условиях наступления России «для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», считает он. Президент также поинтересовался, кто будет решать, «где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении 2 тыс. км» линии соприкосновения и «кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности». Путин сообщил, что обсудит имеющиеся вопросы с Трампом.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп Владимир Путин перемирие конфликт на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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