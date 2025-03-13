Трамп счел заявление Путина о перемирии многообещающим, но не полным
Президент США Дональд Трамп заявил, что слова его российского коллеги Владимира Путина по поводу перемирия не были полными. Об этом он сказал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
«Мы хотели бы видеть прекращение огня Россией», — сказал американский лидер. «Теперь мы посмотрим, будет ли Россия [участвовать в перемирии]. И если не будет, это будет очень разочаровывающий момент для мира», — подчеркнул он.
При этом заявление Путина Трамп назвал многообещающим. Он выразил готовность обсудить с коллегой предложение о прекращении огня.
По его словам, его спецпредставитель Стив Уиткофф ведет серьезные переговоры в России.
«Надеюсь, Россия поступит правильно», — подчеркнул он.
11 марта Bloomberg сообщил о готовящемся визите Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным. Сервис Flightradar 13 марта показал, что самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпредставителем Трампа, приземлился в аэропорту Внуково. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что спецпосланника позовут в Кремль после «сигнала» президента. По его словам, Уиткофф не является посредником в переговорах Вашингтона с Москвой.
Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня, но подчеркнул, что перемирие «должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса».
Он также отметил, что у предложения есть нюансы. В частности, убежден Путин, перемирие должно учитывать ситуацию на поле боя, которая складывается неблагоприятно для ВСУ. Он напомнил о ситуации в Курской области, которую посетил накануне. В условиях наступления России «для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», считает он. Президент также поинтересовался, кто будет решать, «где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении 2 тыс. км» линии соприкосновения и «кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности». Путин сообщил, что обсудит имеющиеся вопросы с Трампом.
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