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Латвия запретила въезд Надежде Бабкиной и SHAMAN'у
МИД Латвии внес в черный список 35 россиян, в том числе Полину Агурееву и певца SHAMAN
Ярослав Дронов (SHAMAN)
МИД Латвии внес в «черный список» за поддержку российской спецоперации на Украине 35 россиян. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.
«Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич решил добавить в список нежелательных для Латвийской Республики 35 человек, которые поддержали агрессию России в отношении Украины», — говорится в публикации.
Внесение в санкционный список означает запрет для этих людей на въезд в Латвию на неопределенный срок, пояснил МИД.
В список вошли российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN), певица Надежда Бабкина, актриса Полина Агуреева, актер Александр Носков, телеведущая Лера Кудрявцева, певец Александр Маршал, телеведущий Руслан Осташко, комик Станислав Старовойтов и другие.
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