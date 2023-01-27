МИД потребовал от посла Латвии покинуть Россию за две недели
Российский МИД потребовал, чтобы посол Латвии Марису Риекстиньшу покинул Россию в течение двух недель. «Мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий», — заявили в ведомстве.
Латвия решила понизить уровень своего дипломатического представительства в России до уровня временного поверенного в делах с 24 февраля. Российский посол был вызван в МИД страны, где его попросили покинуть страну до этого числа.
Российский МИД после этого вызвал временную поверенную в делах Латвии и заявил ей, «что коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий».
«Послу Латвии М.Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель. Акцентировано, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия», — говорится в сообщении ведомства.
В начале недели латвийский МИД потребовал от посла России Михаила Ванина выехать из страны до 24 февраля 2023 года.
Рига объявила о своем решении понизить уровень дипломатических отношений с Москвой весной прошлого года вслед за Литвой. Однако означало ли это отзыв посла, тогда не уточнялось. Вильнюс весной понизил уровень отношений с Россией, отозвал посла из Москвы, а также предписал главе российской дипмиссии уехать страны. Позднее Литва уволила своего посла в России Эйтвидаса Баярунаса с 1 июня.
23 января Москва в ответ на сокращение численности сотрудников российского посольства в Эстонии решило понизить уровень диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах и предписала послу Маргус Лайдре покинуть Россию до 7 февраля. После этого в эстонском МИДе объявили об аналогичном шаге, потребовав от главы российской дипмиссии Владимира Липаева выехать из республики тогда же, когда Москву покинет эстонский посол.