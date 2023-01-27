МИД потребовал от посла Латвии покинуть Россию за две недели

Москва не стала ждать до названной Ригой даты завершения послами своих миссий. Латвийский МИД ранее потребовал от российского посла Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля

Марис Риекстиньш (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Российский МИД потребовал, чтобы посол Латвии Марису Риекстиньшу покинул Россию в течение двух недель. «Мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий», — заявили в ведомстве.

Латвия решила понизить уровень своего дипломатического представительства в России до уровня временного поверенного в делах с 24 февраля. Российский посол был вызван в МИД страны, где его попросили покинуть страну до этого числа.

Российский МИД после этого вызвал временную поверенную в делах Латвии и заявил ей, «что коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий».

«Послу Латвии М.Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель. Акцентировано, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия», — говорится в сообщении ведомства.

В начале недели латвийский МИД потребовал от посла России Михаила Ванина выехать из страны до 24 февраля 2023 года.

Рига объявила о своем решении понизить уровень дипломатических отношений с Москвой весной прошлого года вслед за Литвой. Однако означало ли это отзыв посла, тогда не уточнялось. Вильнюс весной понизил уровень отношений с Россией, отозвал посла из Москвы, а также предписал главе российской дипмиссии уехать страны. Позднее Литва уволила своего посла в России Эйтвидаса Баярунаса с 1 июня.

23 января Москва в ответ на сокращение численности сотрудников российского посольства в Эстонии решило понизить уровень диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах и предписала послу Маргус Лайдре покинуть Россию до 7 февраля. После этого в эстонском МИДе объявили об аналогичном шаге, потребовав от главы российской дипмиссии Владимира Липаева выехать из республики тогда же, когда Москву покинет эстонский посол.