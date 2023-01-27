МИД потребовал от посла Латвии покинуть Россию за две недели

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 16:26
Путин поручил до июля повысить МРОТ с опережением уровня инфляции Политика, 20:04
Главу информационного управления ФТС арестовали на два месяца Общество, 19:47
«Матч ТВ» узнал о планах ЦСКА подписать контракт с Дзюбой Спорт, 19:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:44
Скрывшегося от ГИБДД бывшего вице-губернатора Петербурга арестовали Общество, 19:41
Глава Минобороны Германии исключил поставку Украине самолетов Политика, 19:35
«Авангард» обыграл в московское «Динамо» и прервал серию поражений в КХЛ Спорт, 19:26
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Рост биткоина и «золотой» стейблкоин. Главные события недели Крипто, 19:21
Швейцария не увидела оснований передать российские активы Украине Политика, 19:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:56
МИД потребовал от посла Латвии покинуть Россию за две недели Политика, 18:52
Абаскаль оценил новичков «Спартака» Спорт, 18:51
Ультраправый политик сжег Коран у российского посольства в Дании Политика, 18:51
Сериалы про врачей: 12 лучших зарубежных шоу Life, 18:38
Высылки дипломатов ,  
0 

МИД потребовал от посла Латвии покинуть Россию за две недели

Москва не стала ждать до названной Ригой даты завершения послами своих миссий. Латвийский МИД ранее потребовал от российского посла Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля
Марис Риекстиньш
Марис Риекстиньш (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Российский МИД потребовал, чтобы посол Латвии Марису Риекстиньшу покинул Россию в течение двух недель. «Мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий», — заявили в ведомстве.

Латвия решила понизить уровень своего дипломатического представительства в России до уровня временного поверенного в делах с 24 февраля. Российский посол был вызван в МИД страны, где его попросили покинуть страну до этого числа.

Российский МИД после этого вызвал временную поверенную в делах Латвии и заявил ей, «что коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий».

«Послу Латвии М.Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель. Акцентировано, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия», — говорится в сообщении ведомства.

В начале недели латвийский МИД потребовал от посла России Михаила Ванина выехать из страны до 24 февраля 2023 года.

Рига объявила о своем решении понизить уровень дипломатических отношений с Москвой весной прошлого года вслед за Литвой. Однако означало ли это отзыв посла, тогда не уточнялось. Вильнюс весной понизил уровень отношений с Россией, отозвал посла из Москвы, а также предписал главе российской дипмиссии уехать страны. Позднее Литва уволила своего посла в России Эйтвидаса Баярунаса с 1 июня.

Читайте на РБК Pro
Россия — третья по расчетам в юанях. Как изменились поставки и платежи
Охота на бонусы: как крадут деньги и данные с карт лояльности ретейлеров
Самые знаковые изменения в сфере госзакупок: что ждать от 2023 года
Стратегия инвесторов 60/40 провалилась. Есть ли у нее будущее в 2023 году

23 января Москва в ответ на сокращение численности сотрудников российского посольства в Эстонии решило понизить уровень диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах и предписала послу Маргус Лайдре покинуть Россию до 7 февраля. После этого в эстонском МИДе объявили об аналогичном шаге, потребовав от главы российской дипмиссии Владимира Липаева выехать из республики тогда же, когда Москву покинет эстонский посол.

Авторы
Теги
Андрей Гатинский, Елена Чернышова
МИД высылка дипломатов Латвия
Материалы по теме
Латвия из солидарности с Эстонией понизит уровень дипотношений с Россией
Политика
Глава МИД Латвии назвал поражение России на Украине интересом страны
Политика
Посол России заявил о стремлении Эстонии разрушить отношения с Москвой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter