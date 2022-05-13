МИД Латвии внес в черный список Панкратова-Черного и еще 101 россиянина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 16:06
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 19:30
ЦСКА второй год подряд победил в молодежном первенстве России по футболу Спорт, 19:29
Почему Россия изменила позицию по вступлению Украины в Евросоюз Политика, 19:26
Мантуров после решения Siemens об уходе напомнил о параллельном импорте Бизнес, 19:26
Росстат назвал самые подорожавшие и самые подешевевшие товары за апрель Экономика, 19:09
Сборная США победила Латвию в стартовом матче чемпионата мира по хоккею Спорт, 19:07
Культура выгула собак: как ДНК-тесты сохранят улицы чистыми Партнерский проект, 19:01
Стоицизм XXI века: как сохранить спокойствие в кризис Социальная экономика, 19:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:59
Российскую киберкоманду сняли с турнира в Швеции из-за проблем с визами Спорт, 18:58
Депутаты свердловского заксобрания пожаловались на Владимира Соловьева Политика, 18:54
«Аэрофлот» проведет проверку после гибели собаки на рейсе из Челябинска Общество, 18:36
Юристы оценили перспективы жалобы российских клубов на решение УЕФА Спорт, 18:36
В центре Иркутска загорелся объект культурного наследия Общество, 18:36
Война санкций ,  
0 

МИД Латвии внес в черный список Панкратова-Черного и еще 101 россиянина

Теперь въезд в Латвию запрещен российским актерам Александру Панкратову-Черному, Василию Ливанову, Игорю Петренко, Борису Галкину, а также режиссеру Юрию Каре
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Латвия запретила въезд 102 российским гражданам, в том числе известным актерам и режиссерам. Об этом сообщил глава МИД страны Эдгарс Ринкевич в Twitter.

«Я принял решение внести 102 граждан в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», — написал он.

Согласно списку, опубликованному на сайте МИД Латвии, в черный список внесли актеров Василия Ливанова, Николая Бурляева, Александра Панкратова-Черного, Бориса Галкина, Александра Пашутина, Игоря Петренко и режиссера Юрия Кару.

«Указанные лица российской культуры, работники отрасли активно поддерживают президента России [Владимира Путина]», — объяснили в МИД Латвии принятое решение.

МИД Латвии включил в черный список 25 российских деятелей культуры
Политика
Никита Михалков

В конце марта Ринкевич включил в список нежелательных для страны лиц 25 российских деятелей культуры, в том числе телеведущих и журналистов Марию Ситтель, Дмитрия Губерниева, Тину Канделаки, актера Владимира Машкова, артистов Полину Гагарину, Николая Расторгуева, режиссера Никиту Михалкова и других.

МИД Латвии тогда также объяснил свое решение тем, что они поддержали проведение Россией специальной военной операции на Украине.

Читайте на РБК Pro
Pro
Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть
Статьи
Pro
Фото: Scott Blake / Unsplash Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа»
Статьи
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х
Статьи
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России
Статьи
Pro
Китайский фондовый рынок: каковы перспективы для частного инвестора
Клуб инвесторов
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции

До этого министр культуры Латвии Наурис Пунтулис предложил запретить въезд в республику российским артистам, выступившим на концерте в «Лужниках» в Москве 18 марта по случаю присоединения Крыма. На этом концерте с речью также выступил президент Владимир Путин.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
МИД Латвия черный список россияне
Материалы по теме
МИД Латвии включил в черный список 25 российских деятелей культуры
Политика
В Польше сочли, что русская культура должна исчезнуть из публичного поля
Политика
Омбудсмен ФРГ высказалась против бойкота русской культуры и искусства
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter