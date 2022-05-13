МИД Латвии внес в черный список Панкратова-Черного и еще 101 россиянина
Латвия запретила въезд 102 российским гражданам, в том числе известным актерам и режиссерам. Об этом сообщил глава МИД страны Эдгарс Ринкевич в Twitter.
«Я принял решение внести 102 граждан в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», — написал он.
Согласно списку, опубликованному на сайте МИД Латвии, в черный список внесли актеров Василия Ливанова, Николая Бурляева, Александра Панкратова-Черного, Бориса Галкина, Александра Пашутина, Игоря Петренко и режиссера Юрия Кару.
«Указанные лица российской культуры, работники отрасли активно поддерживают президента России [Владимира Путина]», — объяснили в МИД Латвии принятое решение.
В конце марта Ринкевич включил в список нежелательных для страны лиц 25 российских деятелей культуры, в том числе телеведущих и журналистов Марию Ситтель, Дмитрия Губерниева, Тину Канделаки, актера Владимира Машкова, артистов Полину Гагарину, Николая Расторгуева, режиссера Никиту Михалкова и других.
МИД Латвии тогда также объяснил свое решение тем, что они поддержали проведение Россией специальной военной операции на Украине.
До этого министр культуры Латвии Наурис Пунтулис предложил запретить въезд в республику российским артистам, выступившим на концерте в «Лужниках» в Москве 18 марта по случаю присоединения Крыма. На этом концерте с речью также выступил президент Владимир Путин.