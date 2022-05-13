МИД Латвии внес в черный список Панкратова-Черного и еще 101 россиянина

Теперь въезд в Латвию запрещен российским актерам Александру Панкратову-Черному, Василию Ливанову, Игорю Петренко, Борису Галкину, а также режиссеру Юрию Каре

Александр Панкратов-Черный (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Латвия запретила въезд 102 российским гражданам, в том числе известным актерам и режиссерам. Об этом сообщил глава МИД страны Эдгарс Ринкевич в Twitter.

«Я принял решение внести 102 граждан в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», — написал он.

Согласно списку, опубликованному на сайте МИД Латвии, в черный список внесли актеров Василия Ливанова, Николая Бурляева, Александра Панкратова-Черного, Бориса Галкина, Александра Пашутина, Игоря Петренко и режиссера Юрия Кару.

«Указанные лица российской культуры, работники отрасли активно поддерживают президента России [Владимира Путина]», — объяснили в МИД Латвии принятое решение.

В конце марта Ринкевич включил в список нежелательных для страны лиц 25 российских деятелей культуры, в том числе телеведущих и журналистов Марию Ситтель, Дмитрия Губерниева, Тину Канделаки, актера Владимира Машкова, артистов Полину Гагарину, Николая Расторгуева, режиссера Никиту Михалкова и других.

МИД Латвии тогда также объяснил свое решение тем, что они поддержали проведение Россией специальной военной операции на Украине.

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До этого министр культуры Латвии Наурис Пунтулис предложил запретить въезд в республику российским артистам, выступившим на концерте в «Лужниках» в Москве 18 марта по случаю присоединения Крыма. На этом концерте с речью также выступил президент Владимир Путин.