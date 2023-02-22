На Украине сообщили о готовности Латвии быть «адвокатом» на спецтрибунале

Специальный суд по расследованию действий России на Украине в ноябре предложила создать глава ЕК. Зампредседателя Верховной Рады сообщила, что Латвия согласилась стать «адвокатом» Украины. Россия называла инициативу незаконной

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Латвия готова стать адвокатом Украины на спецтрибунале над Россией, заявила в своем Facebook (принадлежит Мeta, принана экстремисткой и запрещена в России) зампредседателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

По ее словам, этот вопрос она обсуждала во время встречи с министром юстиции Латвии Инессой Либиной-Эгнер. «Министр юстиции заверила, что Латвия будет выполнять роль адвоката Украины в этом вопросе», — написала Кондратюк.

Кроме этого, на встрече поднимался вопрос юридического обеспечения «конфискации замороженных российских активов на восстановление Украины», добавила зампредседателя Верховной Рады.

С предложением о создании спецтрибунала для расследования действий России на Украине в ноябре выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она тогда указала, что специальный суд должен быть создан под эгидой ООН и при поддержке ближайших партнеров ЕС. Украина, как и Латвия, поддержали инициативу, однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в середине декабря говорил, что в ЕС по этому поводу дискуссия продолжается.



В Кремле осудили инициативу о создании спецтрибунала и заявили, что подобный процесс не имеет никакой легитимности. «Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



В МИДе назвали идею Еврокомиссии «юридическим нонсенсом» и заявили, что ЕС, участвующий в поставках оружия Украине, пытается «прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений». Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский указывал, что у Генассамблеи нет полномочий для создания спецтрибунала против России.