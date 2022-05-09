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Латвия запретила въезд в страну Киркорову, Винокуру и Петросяну

Глава МИД республики назвал причиной включения россиян в санкционный список их активную позицию в поддержку политики России по ситуации вокруг Украины
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Евгений Петросян и Ирина Винер-Усманова объявлены Латвией персонами нон грата, им запрещен въезд в страну. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

«Въезд в Латвию запрещен им на неопределенный срок. Решение принято на основании иммиграционного закона», — написал он.

По его словам, причиной включения россиян в черный список является их активная позиция в поддержку политики России по ситуации вокруг Украины.

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С начала российской военной операции на Украине западные страны, включая Латвию и другие прибалтийские республики, ввели против России уже несколько пакетов санкций. Ограничения в том числе коснулись первых лиц государства, депутатов и сенаторов, бизнесменов, военных и деятелей культуры. Латвия, в частности, еще в конце марта запретила въезд в страну 25 российским деятелям культуры, среди которых режиссер Никита Михалков, актер Владимир Машков, певица Полина Гагарина и другие.

21 апреля латвийский сейм одобрил закон о лишении гражданства за поддержку операции на Украине. Кроме этого, ранее сейм Латвии принял закон, согласно которому 9 мая в этом году объявлено Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на Украине. Из-за этого в стране отменили массовые праздничные мероприятия 9 мая и запретили запускать в этот день фейерверки.

В то же время бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков отмечал, что в Прибалтике некоторые решения принимаются для того, чтобы «по мелочи отомстить местным русским», а не ради поддержки Украины. «В текущей ситуации, когда «происходит разлом», будет правильно «протянуть руку русским, подчеркнуть, что вы наши, вы свои. <...> В этих обстоятельствах ломать кого-то через колено, выместить злобу на местных русских — это никому не поможет», — говорил Ушаков, занимавший пост мэра Риги с 2009 по 2019 год.

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Ранее, 1 мая, Киркоров обратился к главреду RT Маргарите Симоньян и призвал ее «не гнобить» Максима Галкина и Аллу Пугачеву, которые выступили против российской военной операции. По словам певца, Симоньян «не держала свечку», чтобы очернять публично артиста и его семью, и не имеет права «сеять раздор». Артист попросил соотечественников прекратить внутренние распри, разжечь которые пытаются «так называемые западные партнеры». По его мнению, охотники на ведьм лишь усугубляют раскол внутри страны. Известные люди должны сплачивать людей, а не «гнобить», отметил Киркоров.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Латвия артисты санкции Филипп Киркоров Военная операция на Украине
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