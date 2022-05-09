Латвия запретила въезд в страну Киркорову, Винокуру и Петросяну

Глава МИД республики назвал причиной включения россиян в санкционный список их активную позицию в поддержку политики России по ситуации вокруг Украины

Филипп Киркоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Евгений Петросян и Ирина Винер-Усманова объявлены Латвией персонами нон грата, им запрещен въезд в страну. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

«Въезд в Латвию запрещен им на неопределенный срок. Решение принято на основании иммиграционного закона», — написал он.

По его словам, причиной включения россиян в черный список является их активная позиция в поддержку политики России по ситуации вокруг Украины.

С начала российской военной операции на Украине западные страны, включая Латвию и другие прибалтийские республики, ввели против России уже несколько пакетов санкций. Ограничения в том числе коснулись первых лиц государства, депутатов и сенаторов, бизнесменов, военных и деятелей культуры. Латвия, в частности, еще в конце марта запретила въезд в страну 25 российским деятелям культуры, среди которых режиссер Никита Михалков, актер Владимир Машков, певица Полина Гагарина и другие.

21 апреля латвийский сейм одобрил закон о лишении гражданства за поддержку операции на Украине. Кроме этого, ранее сейм Латвии принял закон, согласно которому 9 мая в этом году объявлено Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на Украине. Из-за этого в стране отменили массовые праздничные мероприятия 9 мая и запретили запускать в этот день фейерверки.

В то же время бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков отмечал, что в Прибалтике некоторые решения принимаются для того, чтобы «по мелочи отомстить местным русским», а не ради поддержки Украины. «В текущей ситуации, когда «происходит разлом», будет правильно «протянуть руку русским, подчеркнуть, что вы наши, вы свои. <...> В этих обстоятельствах ломать кого-то через колено, выместить злобу на местных русских — это никому не поможет», — говорил Ушаков, занимавший пост мэра Риги с 2009 по 2019 год.

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